El Tesoro cierra el martes las subastas de agosto, con una emisión de letras a tres y nueve meses

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público regresará a los mercados de deuda el martes con una subasta de letras a tres y nueve meses, la última que celebrará en el mes de agosto al haberse cancelado, como es habitual en este mes, la emisión de bonos y obligaciones del Estado programada para el día 21, según el calendario publicado en la página web del organismo.

En la última emisión de este tipo de papel, el Tesoro colocó 2.800 millones de euros, en el rango medio previsto, y lo hizo elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a tres meses, pero recortando el interés adjudicado a nueve meses a mínimos de septiembre de 2022.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía colocó 834,072 millones de euros en letras a tres meses, frente a una demanda de 2.101,308 millones de euros, y el interés marginal se fijó en el 1,914%, por encima del 1,890% ofrecido en la subasta previa de este mismo tipo de papel.

En la subasta de letras a nueve meses, el Tesoro adjudicó 1.965,885 millones de euros, también por debajo de las peticiones de más de 3.509 millones, y la rentabilidad marginal cayó en este caso desde el 1,947% anterior al 1,920% actual, situándose en mínimos de septiembre de 2022.

Tras esta emisión, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el 2 de septiembre, con una subasta de letras a seis y doce meses, a la que seguirá otra de bonos y obligaciones del Estado esa misma semana, el jueves 4 de septiembre.

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN PARA 2025

En total, el Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de en torno a los 60.000 millones para este ejercicio 2025, lo que supone un incremento de 5.000 millones respecto a las de 2024, debido a la necesidad de dar respuesta a la reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas por la catástrofe de la dana.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán los 278.000 millones de euros, un 7,4% más respecto al cierre de 2024, debido al mayor volumen de amortizaciones y el ligero incremento en las emisiones netas.

La previsión es mantener una vida media de la deuda en circulación en el entorno de los 8 años, máximo histórico alcanzado en 2021. Esta elevada vida media ha permitido suavizar el impacto de la subida de los tipos de interés en los últimos años, de manera que, el coste medio de la deuda en circulación ha subido 57 puntos básicos desde su mínimo histórico en 2021, frente a una subida acumulada de 350 puntos básicos de los tipos oficiales en el mismo período.

Se mantendrá también el objetivo de diversificación de la base inversora y se seguirá apostando por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.

Para ello, el Tesoro continuará realizando reaperturas del bono verde emitido en 2021 con el objetivo de alcanzar en los próximos años un volumen similar al del resto de referencias de la curva del Tesoro y seguir contribuyendo a la financiación de los proyectos para la transición ecológica.

En total, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de letras y bonos y obligaciones del Estado. Además, en 2025 el Tesoro recurrirá nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.