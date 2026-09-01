El Tesoro coloca 6.495 millones en letras a 6 y 12 meses y eleva los intereses a máximos de dos años

Archivo - Fachada del Banco de España - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español ha colocado este martes 6.495,7 millones de euros, cerca del rango máximo previsto, en una subasta de letras a 6 y 12 meses, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores en ambas referencias a máximos de dos años, de acuerdo con los datos publicados por el Banco de España.

En esta primera subasta del mes de septiembre, los inversores siguen mostrando un elevado interés en la compra de deuda a corto plazo, alcanzando las peticiones los 10.466,7 millones de euros, por debajo de los 6.495 millones finalmente adjudicados.

En las letras a 6 meses, el organismo público ha colocado 2.095,7 millones, frente a unas solicitudes de 3.771 millones, y la rentabilidad marginal se ha situado en el 2,641%, superior al 2,512% de la anterior subasta y su nivel más elevado desde noviembre de 2024.

En el caso de las letras a 12 meses, el Tesoro ha colocado 4.400 millones de euros, por debajo de unas peticiones de 6.695 millones, con un interés marginal del 2,846%, frente al 2,679% de la subasta anterior, alcanzando así su nivel más elevado desde septiembre de 2024.

EL JUEVES ESPERA ADJUDICAR HASTA 6.750 MILLONES

Tras la subasta de este martes, el Tesoro regresará a los mercados el próximo jueves, 3 de septiembre, con una emisión de bonos y obligaciones del Estado con la que buscará captar entre 5.250 y 6.750 millones de euros.

En concreto, el organismo subastará bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,60%; obligaciones del Estado con vida residual de 9 años y 8 meses, con cupón del 3,30%, y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05%.

La rentabilidad marginal de referencia será del 2,871% en los bonos del Estado a 3 años; del 3,008% en los bonos a cinco años, y del 1,724% en el caso de las obligaciones a 15 años indexadas a la inflación.

Tras las emisiones de esta semana, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el próximo 8 de septiembre para subastar letras a 3 y 9 meses y cerrará las emisiones del mes con una subasta de bonos y obligaciones el día 17.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).