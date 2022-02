El Tesoro da orden a 6 bancos para colocar una emisión sindicada a 30 años que lanzará próximamente

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español ha encargado a BBVA, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank y Santander colocar un nuevo bono sindicado a 30 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2052.

La operación se lanzará próximamente, en función de las condiciones del mercado, según ha avanzado este martes 'Bloomberg' y han confirmado fuentes financieras a Europa Press.

Este martes el Tesoro ha colocado 5.846,93 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, cerca del rango máximo previsto, y lo ha hecho cobrando menos a los inversores en ambas referencias, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

A pesar de tener que pagar, los inversores siguen mostrando interés por los títulos de deuda españoles, ya que la demanda conjunta de ambas referencias ha superado los 12.368,27 millones de euros, más del doble de lo finalmente colocado en los mercados.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos ha colocado 950,59 millones de euros en letras a seis meses, frente una demanda de 4.721,48 millones, y el tipo de interés marginal se ha colocado en el -0,464%, menos negativo que el -0,566% anterior.

En las letras a 12 meses ha colocado 4.896,34 millones, por debajo de los 7.646,79 millones solicitados por los inversores, con una rentabilidad marginal del -0,330%, frente al -0,515% previo.

Tras esta segunda subasta de febrero de 2022, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el martes de la siguiente semana, día 18 de febrero, con una emisión de letras a 3 y 9 meses, a la que seguirá otra el jueves, 20 de febrero, de bonos y obligaciones del Estado, con la que cerrará las subastas del segundo mes del año.

El pasado 3 de febrero, el organismo arrancó las emisiones de este mes y colocó 6.099 millones en una subasta de bonos y obligaciones del Estado y la demanda conjunta superó los 9.600 millones de euros, lo que demuestra el interés de los inversores por los títulos de deuda españoles.

75.000 MILLONES: PREVISIÓN DE EMISIÓN NETA DE DEUDA EN 2022

De acuerdo con la Estrategia, el Tesoro Público mantiene en 75.000 millones la previsión de emisión de deuda neta para 2022, prácticamente similar a la cifra de 2021 (75.138 millones), mientras que prevé que la emisión bruta se reduzca un 10% respecto al año pasado, hasta los 237.498 millones de euros.

Por su parte, se prevé una emisión bruta por parte del Tesoro Público de 237.500 millones de euros, lo que supone un descenso del 10% respecto a lo estimado para este año. Al igual que en los últimos años, el grueso de la emisión bruta prevista se concentrará en letras del Tesoro y en bonos y obligaciones del Estado.

Sin embargo, cabe destacar que en 2020 y 2021 las emisiones de valores del Tesoro se vieron complementadas con préstamos procedentes de la UE para ayudar al desempleo provocado por la pandemia a través del programa SURE (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency). España ya ha recibido todos los préstamos disponibles en el marco de este instrumento, de manera que en 2022 no se recurrirá a este programa.

No obstante, el Gobierno precisa que desde 2021 España está recibiendo un elevado volumen de transferencias procedentes de los fondos de la UE para hacer frente a la reconstrucción tras la pandemia en el marco del programa 'Next Generation EU', ayudas que se utilizarán para el desarrollo de diversas medidas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los próximos años, no generando nuevo endeudamiento del Estado por su carácter no reembolsable.

Además, como otro de los hitos importantes para 2022, el Tesoro reabrirá el bono verde, lanzado por primera vez en 2021, con el fin de ir alcanzando volúmenes próximos al del resto de referencias y de seguir contribuyendo a la financiación de proyectos de transición ecológica. No obstante, el secretario no ha avanzado aún las fechas que barajan para esta emisión ni los detalles de la misma.