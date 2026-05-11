El Tesoro espera colocar este martes hasta 3.500 millones en letras a 3 y 9 meses

Archivo - Edificio del Banco de España. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español regresará este martes a los mercados de deuda con una emisión de letras a tres y nueve meses en la que espera adjudicar entre 2.500 millones y 3.500 millones de euros, según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En la última emisión de este tipo de papel, celebrada el 10 de marzo, el Tesoro colocó 2.717 millones de euros y lo hizo elevando la rentabilidad ofrecida a inversores a los niveles más altos en más de un año.

En concreto, el organismo público colocó 998,397 millones en letras a tres meses, con un interés marginal del 2,123%, mientras que adjudicó 1.718,254 millones en letras a nueve meses, otorgando una rentabilidad del 2,471%.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según datos del Ministerio de Economía, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.