Trump advierte de un "completo desastre" si el Supremo falla contra los aranceles: "Estamos jodidos"

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que si el Tribunal Supremo de EEUU finalmente se posiciona en contra del Gobierno y considera ilegales los aranceles anunciados sería "un completo desastre" que obligaría al reembolso de "billones" de dólares y supondría que el país estaría "jodido".

"Si la Corte Suprema falla en contra de los Estados Unidos de América respecto de esta bonanza de seguridad nacional, ¡ESTAMOS JODIDOS!", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en la red TruthSocial días antes de que se conozca el fallo del Alto Tribunal.

El presidente estadounidense ha alertado de que si, por cualquier razón, el Tribunal Supremo fallara en contra de Estados Unidos en materia de aranceles, las cifras reales que el país tendría que pagar ascenderían a cientos de miles de millones de dólares, sin incluir la cantidades que los países y las empresas demandarían por las inversiones que realizan en construir plantas, fábricas y equipos para evitar el pago de aranceles.

"Si sumamos estas inversiones, ¡estamos hablando de billones de dólares! Sería un completo desastre, casi imposible de pagar para nuestro país", ha asegurado Trump, para quien cualquiera que diga que se podría resolver rápida y fácilmente "estaría dando una respuesta falsa, inexacta o totalmente errónea", ya que serían cantidades tan grandes que tomaría muchos años determinar de qué cifra estamos hablando, e incluso a quién, cuándo y dónde pagar.

Los aranceles globales anunciados por Trump en abril de 2025 fueron impugnados por una docena de estados de EEUU y por empresas estadounidenses que consideran que el presidente se extralimitó al imponer los gravámenes mediante órdenes ejecutivas citando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), de 1977, que, en ciertas circunstancias, otorga al presidente la autoridad para regular o prohibir transacciones internacionales durante una emergencia nacional.

El Tribunal Supremo de EEUU, con una mayoría conservadora de 6-3, escuchó a principios de noviembre de 2025 los argumentos de la Administración Trump al respecto del caso, así como los de un tribunal federal que consideró que el mandatario había invocado indebidamente una ley de emergencia para imponer gravámenes a decenas de socios comerciales el pasado mes de abril.

A finales del pasado mes de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional había dictaminado que el presidente se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para su anunciada política arancelaria.

La postura del Supremo estadounidense, que no fija un calendario público sobre casos concretos más allá de anunciar las fechas en que emitirá sus opiniones sin revelar sobre qué cuestiones se pronunciará, podría conocerse tan pronto como este miércoles y en caso de resolver finalmente que el Gobierno se excedió en su política arancelaria supondría la mayor derrota legal de Trump desde su regreso a la Casa Blanca hace un año y abriría la puerta a una compleja batalla legal en la que miles de empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones podrían reclamar reembolsos.