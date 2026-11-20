Archivo - El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, y el mandatario estadounidense, Donald Trump. - Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra la Reserva Federal (Fed) por no bajar los tipos de interés y ha criticado que esto se deba a que la institución está "muy politizada".

"Las tasas de interés están demasiado altas porque tenemos una Reserva Federal muy politizada. Y, por cierto, no culpo al presidente de la Reserva Federal; culpo al hecho de que la institución en sí está sumamente politizada", ha sostenido el mandatario en rueda de prensa.

El inquilino de la Casa Blanca han objetado que cada vez que el Gobierno de Estados Unidos anuncia buenos datos económicos, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) toma la decisión de acometer subidas en las tasas de referencia.

"Cuando tienes buenos resultados, tu solvencia crediticia mejora. Nosotros hacemos justo lo contrario; parece que lo hacemos para destruir el país. Y cuando logramos estas cifras tan positivas, no deberían seguir subiendo las tasas. Deberían bajarlas, porque nuestra solvencia es mayor", ha argumentado.

En esta línea, Trump ha indicado que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos podría crecer a tasas de entre el 15% y el 20%, frente al 4% al que se incrementa la actividad económica en este momento.

"Es realmente lamentable que, justo cuando nos va tan bien, ellos decidan subir las tasas de interés. Pero, a pesar de todo, hemos logrado superar los obstáculos; realmente los hemos superado. Y eso ocurre a pesar de los intentos de algunos, no sé por qué, de obstaculizarlo", ha insistido.

Asimismo, ha vuelto afirmar que Estados Unidos debería tener los tipos de interés más bajos del mundo. "Siempre, incluso en épocas en las que no nos iba bien, hemos tenido los tipos de interés más bajos del mundo. Ahora, simplemente siguen subiendo los tipos. Si nos va bien, siguen subiéndolos hasta que, tal vez, deje de irnos bien", ha añadido.