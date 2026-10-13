La UE desbloquea 4.200 millones a Hungría tras dar por corregidos problemas de Estado de Derecho

Archivo - El primer ministro húngaro, Péter Magyar, durante una entrevista en Viena. - Roland Schlager/APA/dpa - Archivo

BRUSELAS, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de la Unión Europea han aprobado este martes levantar las medidas impuestas a Hungría por sus problemas con el Estado de derecho, una decisión que permitirá desbloquear 4.200 millones de euros de fondos comunitarios y restablecer el acceso de todas las universidades húngaras a los programas Erasmus+ y Horizonte Europa, según ha anunciado la representación del país ante la UE.

La decisión ha sido adoptada durante la reunión del Consejo de Asuntos Generales celebrada este martes, en la que Hungría ha estado representada por el secretario de Estado András Bíró-Nagy, y supone retirar las restricciones que se habían establecido para proteger el presupuesto europeo ante las deficiencias detectadas en el país.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado el acuerdo de los Veintisiete, que da luz verde a la propuesta presentada previamente por el Ejecutivo comunitario, y ha asegurado que con esta decisión comienza "un nuevo capítulo" tanto "para Hungría como para Europa".

"Celebro sinceramente la decisión del Consejo de adoptar nuestra propuesta", ha señalado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje publicado en redes sociales.

En concreto, la Comisión llegó a esta conclusión después de evaluar las medidas notificadas por las autoridades húngaras el 9 de septiembre y considerar que el país había subsanado los problemas detectados en ámbitos como la contratación pública, la lucha contra la corrupción, los conflictos de intereses y la actuación de la Fiscalía.

Entre los cambios introducidos, Bruselas destacó el refuerzo de las competencias de la Autoridad de Integridad, las nuevas exigencias de transparencia en las declaraciones patrimoniales y la contratación pública, así como la ampliación de los mecanismos de revisión judicial de las decisiones de las autoridades de investigación y de la Fiscalía.

A estas reformas se suma la adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea, que el Ejecutivo comunitario consideró otro avance para reforzar los controles sobre el uso de los recursos de la UE y prevenir posibles irregularidades.

Con esta evaluación, Bruselas concluyó que ya no se cumplían las condiciones que justificaban mantener las medidas adoptadas en virtud del Reglamento de Condicionalidad, el mecanismo que permite suspender financiación comunitaria cuando las vulneraciones del Estado de Derecho amenazan los intereses financieros de la Unión.