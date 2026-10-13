El precio del petróleo cae hasta los 105 dólares tras el acuerdo entre Trump y Putin sobre el diésel ruso

Archivo - Una persona echando combustible - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 1% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en 105,6 dólares por barril, después del acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre "inmediatamente" más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global.

El acuerdo prevé el suministro de "otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", aunque, para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, esto se trate de un "regalo" para que Rusia financie el conflicto iniciado en febrero de 2022.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, bajaba un 1,1% antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta los 92,7 dólares por barril.

Trump defendió este lunes su acuerdo con Putin, por el que Rusia suministrará millones de toneladas de su diésel al mercado global y al estadounidense, alegando que es positivo para sus ciudadanos y ha asegurado que la Unión Europea ha llegado a pagar a Moscú "250.000 millones de dólares por energía".

"La Unión Europea pagó a Rusia 250.000 millones de dólares (224.000 millones de euros) por energía, y los medios de comunicación que difunden noticias falsas no quieren ni oír hablar de ese tema", ha señalado en sus redes sociales. "Tomé la decisión correcta para el pueblo estadounidense: ¡Siempre, Estados Unidos primero!", ha remachado el inquilino de la Casa Blanca.

Sus declaraciones llegan después de que un grupo de senadores tanto republicanos como demócratas hayan instado este domingo a Trump a "dar marcha atrás" en este acuerdo, alegando el incumplimiento de una ley que prohíbe las importaciones de energía rusa hasta que Moscú ponga fin a su guerra en Ucrania.

Mientras tanto, prosigue la escalada de la tensión en torno al conflicto de Yemen, en el que la milicia hutí, apoyada por Irán, mantiene una campaña de ataques con misiles y drones contra infraestructuras y ciudades saudíes. Este mismo fin de semana, un ataque contra el aeropuerto Rey Jalid de Riad dejó al menos trece víctima mortales.

La coalición internacional liderada por Arabia Saudí en Yemen ha anunciado este martes la interceptación y destrucción de tres misiles balísticos lanzados por la milicia insurgente hutí contra territorio saudí, dos de ellos dirigidos contra la ciudad de Jamis Mushait, en el suroeste del país, y un tercero apuntado directamente contra la capital, Riad, según ha informado el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, en redes sociales.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

El Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, en Arabia Saudí, permanecerá cerrado hasta el próximo sábado, 17 de octubre, de acuerdo a un nuevo aviso para los pilotos de aviación general y que se produce horas después de que la Autoridad General de Aviación Civil saudí (GACA, por sus siglas en inglés) haya anunciado una prórroga de la suspensión de sus operaciones.

El objetivo de la medida es "completar los trámites necesarios para verificar la seguridad de las instalaciones y su disponibilidad operativa, en coordinación con las autoridades competentes", ha dicho el organismo.

El cierre llega tras varios días consecutivos de bombardeos lanzados por la insurgencia hutí yemení contra el aeropuerto de la capital saudí, incluido uno este sábado que ha provocado más de una decena de muertes, entre ellos una persona de nacionalidad estadounidense, y más de 300 heridos.