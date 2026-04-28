El 60% de los españoles aún no ha reservado sus vacaciones de verano, según Skyscanner

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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 59 % de los viajeros españoles aún no ha formalizado sus reservas para las vacaciones de verano de este año, según los datos extraídos del informe Smart Summer 2026 de Skyscanner.

El estudio señala que el precio es el principal obstáculo para el 24% de los usuarios, seguido de la dificultad para encontrar opciones en fechas concretas debido a calendarios escolares o laborales restrictivos y la preocupación por evitar las aglomeraciones en los destinos turísticos.

La plataforma subraya que una familia de cuatro miembros podría ahorrar hasta 1.000 euros en vuelos si aplica criterios de flexibilidad en su planificación.

Actualmente, el gasto medio previsto por los españoles para vuelos internacionales se sitúa en 244 euros, aunque el informe revela que la semana del 29 de junio es la que ofrece, en términos generales, la mejor relación calidad-precio para viajar durante el periodo estival.

En cuanto a los destinos internacionales, el ahorro es especialmente notable en trayectos de larga distancia. Por ejemplo, viajar a Tokio el 31 de agosto permite reducir el precio del billete en 255 euros respecto a la media, lo que supone un ahorro total de 1.020 euros para un grupo de cuatro personas.

Una dinámica similar se observa en Nueva York, donde la salida a finales de agosto permite un ahorro de 129 euros por billete, mientras que en ciudades europeas como Londres o Milán, los precios más competitivos se encuentran en la semana del 29 de junio.

El informe también destaca un creciente interés por el turismo menos convencional y el apoyo a la economía local.El 78 % de los encuestados afirma sentirse atraído por destinos donde nadie de su entorno haya estado antes y el 77 % considera fundamental que su gasto beneficie a los pequeños negocios locales.

Esta tendencia se alinea con la voluntad de esquivar la masificación turística, una preocupación latente para el 12 % de los viajeros españoles.

Finalmente, Skyscanner analiza las dificultades de la organización de viajes en grupo, donde el 35% de los usuarios identifica la elección de fechas comunes como el mayor desafío.

Para superar estos obstáculos, la agencia recomienda el uso de filtros avanzados en la búsqueda de alojamiento y la consideración de destinos alternativos menos populares, factores que facilitan tanto la coordinación logística como la optimización del presupuesto familiar.