El 65% de los españoles ha dormido en casa de un desconocido, según HomeExchange

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 65% de los españoles ha dormido en casa de un desconocido a través de plataformas de alojamiento, según el estudio 'Viajar es Confiar' elaborado por HomeExchange que revela también que tres de cada cuatro españoles ya han confiado en personas a las que no conocían previamente al utilizar plataformas de servicios colaborativos.

Según la plataforma, la "clave" de esa confianza reside en la información compartida por la propia comunidad. Los viajeros españoles aseguran que lo que más valoran a la hora de quedarse en casa de un desconocido son las reseñas y valoraciones de otros usuarios (71%), la información y fotos del alojamiento (63%), la verificación de identidad del anfitrión (60%), el tipo de seguro que ofrece la plataforma (43%) y la comunicación directa con la persona que abre su hogar (39%).

En este sentido, el estudio revela que la mitad de los españoles (52%) reconoce que se guía principalmente por las valoraciones de otros viajeros a la hora de tomar decisiones.

No obstante, los españoles aún muestran cierta cautela a la hora de abrir las puertas de su propio hogar. Sin embargo, los datos apuntan a una evolución positiva y casi uno de cada tres ya estaría dispuesto a compartir su vivienda durante sus vacaciones con un desconocido.

España es el segundo mercado más importante en la plataforma de HomeExchange con más de 36.000 miembros. Por comunidades autónomas, la mayor apertura se encuentra en Cantabria (35,7%), Murcia (31,8%), Canarias (31,3%) y Asturias (30,6%), seguidas de Baleares (28,6%) y la Comunidad Valenciana (26,1%).

Los resultados de este estudio "muestran que los españoles ya han integrado la confianza en desconocidos en su día a día", ha señalado la portavoz de HomeExchange en España, Pilar Manrique, quien resalta que "la confianza y el respeto mutuo son valores intrínsecos a la activa comunidad de HomeExchange", algo que se apoya a través de herramientas como perfiles verificados, garantías incluidas, un sistema de comentarios y valoraciones, y una comunicación "transparente y fluida".