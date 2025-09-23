El 69% de los españoles utiliza la tarjeta para reservar vacaciones y vuelos, según PaynoPain

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi el 70% de los españoles utiliza la tarjeta como método de pago dominante a la hora de reservar vuelos y vacaciones, según un estilo realizado por el proveedor de soluciones de pago PaynoPain que asegura que el sector turístico está viviendo un proceso de transformación donde el proceso de planificación y compra se inicia ahora desde el teléfono móvil.

El análisis de PaynoPain, basado en su encuesta 'Métodos de pago: La decisión definitiva', destaca que la digitalización ha convertido el pago en el primer paso del viaje, en lugar de acudir a una agencia o hacer largas filas.

La preferencia por la tarjeta, tanto en su formato físico como virtual, refleja la confianza de los consumidores en la seguridad y agilidad que ofrece este medio.

El resto de los métodos de pago se sitúan muy por debajo de la tarjeta. PayPal ocupa el segundo lugar con un 22% de adeptos, seguido de los 'wallets' digitales (como Apple Pay o Google Pay) que registran un 6% de preferencia. La transferencia bancaria, por su parte, se considera un método residual, utilizado únicamente por el 2% de los encuestados.

Para el sector turístico, esta tendencia implica la necesidad de adaptar sus plataformas a un perfil de viajero cada vez más digital, móvil y exigente.

Según la plataforma, el móvil se ha consolidado como el dispositivo principal para la organización y el pago de viajes. Por ello, las empresas deberían estar optimizadas para pantallas pequeñas y ofrecer una experiencia de usuario que permita cerrar una reserva de manera sencilla.

Además los usuarios demandan procesos de pago rápidos, fluidos y compatibles con diferentes métodos y monedas. Para generar confianza Paynopain asegura que es fundamental proteger los datos del usuario sin complicar el proceso de compra.

"Tecnologías como la tokenización, la autenticación biométrica y los sistemas avanzados de lucha contra el fraude son esenciales para garantizar reservas seguras y sin contratiempos", concluye la plataforma.