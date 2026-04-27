El 75% de los hogares españoles se vacía en vacaciones, según un estudio de HomeExchange

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MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 75% de los hogares en España se queda vacío durante las vacaciones, según el estudio 'Otra manera de ver el mundo empieza en casa' de HomeExchange, que destaca, al mismo tiempo, que el 43% de los españoles destina entre 500 y 1.500 euros al año a viajar, mientras que casi uno de cada tres supera esa cifra.

Así se desprenden de los datos de la plataforma mundial de intercambio de casas, señalando que el fenómeno se repite a lo largo del año, ya que el 73% de los españoles deja su vivienda vacía hasta 30 días al año y un 21% entre uno y dos meses.

Frente a este escenario, también se suma el de las segundas residencias, muy presentes en España. En concreto, el estudio resalta que aproximadamente el 18% de los propietarios afirma que su segunda vivienda permanece vacía durante más de seis meses al año.

Con todo, desde HomeExchange ha subrayado que el intercambio de casas permite aprovechar los periodos en los que la vivienda está vacía para amortizar los costes de la vivienda y alojarse en otras sin asumir gastos adicionales en el destino, transformando cada ausencia en "una oportunidad".

Además, más allá del ahorro, para la plataforma, este modelo valoriza los recursos ya existentes y permite transformar la forma de viajar al poner en valor el propio domicilio y conectarlo con una comunidad global de personas que "entienden los viajes de forma más humana, más cercana y basada en la confianza".

"Cada vez somos más conscientes de cómo viajamos y de cómo podemos optimizar nuestros recursos, pero también de la importancia de vivir experiencias más auténticas. El intercambio de casas permite precisamente eso: no solo viajar más, sino hacerlo sintiéndote parte de una comunidad", tal y como ha explicado la portavoz de HomeExchange en España, Pilar Manrique.