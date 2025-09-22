Abierta la convocatoria de la VII edición del Premio RSC Hotelera.

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Intermundial, en colaboración con Tourism&Law y la patronal Cehat, ha puesto en marcha la VII edición del Premio RSC Hotelera, que ya ha abierto el plazo de presentación de candidaturas hasta el 20 de octubre, con el objetivo de reconocer el esfuerzo de los hoteles españoles que han llevado a cabo acciones destacadas encaminadas a la mejora de su entorno social, económico y medioambiental.

En concreto, podrán presentar su candidatura todos aquellos hoteles que hayan implementado acciones de Responsabilidad Social Corporativa en los últimos dos años y que estén asociados a alguna federación o asociación miembro de Cehat.

Asimismo, es imprescindible que el hotel tenga representación en el Congreso de Hoteleros Españoles, donde se hará entrega de los galardones, del 19 al 21 de noviembre en Cartagena.

Con estas condiciones, los hoteles interesados deberán cumplimentar el formulario de inscripción disponible en la página oficial del VII Premio RSC Hotelera. Además, solo podrán presentar hasta tres candidaturas (una por categoría), con un máximo de cinco acciones de RSC por candidatura, mientras que no podrán presentarse en más de una categoría.

Así, el VII Premio RSC Hotelera contempla cuatro categorías: Premio RSC Hotelera Social, Premio RSC Hotelera Medioambiental, Premio RSC Hotelera Económica y Premio Especial Personalidad Hotelera.

Por último, la originalidad e impacto de la propuesta, la consecución de los objetivos planteados o la integración de la acción en la estrategia del hotel serán algunos de los criterios del jurado del premio a la hora de evaluar las propuestas.