La Abogacía y la Cámara de España imparten una formación sobre responsabilidad penal de empresas. - NACHO MARTIN

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía Española y la Cámara de Comercio de España han puesto en marcha el ciclo formativo 'Responsabilidad penal de las personas jurídicas y cumplimiento normativo en España', según han informado ambas entidades este jueves en un comunicado.

Este proyecto reúne a juristas, magistrados, fiscales, académicos y abogados especializados con el objetivo de ofrecer una "visión práctica y actualizada" sobre la evolución del derecho penal empresarial y su aplicación en los tribunales.

En este sentido, se abordarán cuestiones "relevantes" como la evolución del régimen de responsabilidad penal corporativa, la valoración real de los programas de cumplimiento por los tribunales y el papel del abogado en la prevención, gestión del riesgo y defensa de las empresas.

Asimismo, el ciclo se desarrollará en ocho sesiones entre mayo y julio, contará con un formato híbrido (presencial y 'streaming') y finalizará con la presentación de conclusiones en la sede de la Cámara de Comercio de España en septiembre.

Tras la inauguración, la primera jornada ha sido impartida por el magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar; la fiscal de Sala de la Sección Penal del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal; y el secretario técnico del Observatorio de Cumplimiento y socio director de Ayala de la Torre Abogados, José María Ayala.

Por su parte, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha subrayado la importancia de la formación continua para responder a las nuevas exigencias regulatorias y empresariales.

"El Observatorio de Cumplimiento impulsa acciones formativas como esta para reforzar la cultura de cumplimiento, integridad y buen gobierno de las empresas", ha concluido el secretario general de la Cámara, Adolfo Díaz-Ambrona.