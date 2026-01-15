Acciona se adjudica las obras de una carretera en Sao Paulo (Brasil) por 334 millones de euros

Archivo - Imagen de Sao Paulo - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Acciona se ha adjudicado un contrato para llevar a cabo la construcción de un tramo viario en Sao Paulo (Brasil) por 2.099 millones de reales brasileños (334 millones de euros), según ha informado la compañía española en un comunicado.

Este contrato público convocado por el Ayuntamiento de Sao Paulo prevé la construcción de un nuevo tramo entre la Avenida Jornalista Roberto Marinho y la Rodovia dos Imigrantes, una de las principales arterias logísticas del país y clave para la conexión entre la ciudad y el litoral paulista.

Acciona ejecutará, entre otras actuaciones, tres carriles nuevos por calzada a lo largo de 4,7 kilómetros, incluyendo tres viaductos y dos túneles, así como un carril bici. También se prevé la ejecución de un macrodrenaje para el desvío de un canal de aguas pluviales existente y la urbanización de un parque lineal con zonas recreativas.

La compañía señala que se trata de un proyecto clave para la movilidad en la zona sur de Sao Paulo, con el objetivo de reducir el tráfico y facilitar el acceso a una de las principales autopistas brasileñas.

"Además de la mejora del tráfico, el conjunto de actuaciones fomentará la calidad de vida y el desarrollo urbano del entorno, ampliando espacios públicos, incorporando infraestructura cicloviaria y creando un corredor verde para la población local", añade.

Acciona ya tiene experiencia en este tipo de obras y actualmente desarrolla una de las infraestructuras más relevantes de Brasil y de toda América Latina: la Línea 6 del metro de Sao Paulo, que conectará Brasilandia con el centro de la ciudad.

Este proyecto se ha convertido en un emblema para la compañía, al servir como plataforma para implementar su propósito regenerativo y su modelo de impacto positivo, generando más de 11.000 empleos y con capacidad para beneficiar a más de 630.000 pasajeros al día una vez en operación.