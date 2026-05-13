Acciona convoca una junta para aprobar un dividendo de 5,65 euros, reelegir consejeros y elevar remuneraciones

Archivo - Logo de Acciona. - MRR - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Acciona ha convocado su junta general ordinaria para reelegir a tres miembros del órgano rector, aprobar el reparto de un dividendo de 5,65 euros pagadero el 9 de julio, renovar a KPMG como auditor de las cuentas hasta 2029, y elevar la remuneración máxima para el conjunto de los consejeros no ejecutivos de 1,7 a 2,2 millones de euros brutos anuales.

Según se desprende de una comunicación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el orden del día contempla la reelección de María Salgado Madriñán y Teresa Sanjurjo González como consejeras independientes y de Jerónimo Marcos Gerard Rivero como consejero externo.

Además, se propondrá refrendar las cuentas anuales y los informes de gestión relativos al ejercicio 2025, así como autorizar al consejo de administración a que realice adquisiciones derivativas de acciones propias por un periodo de cinco años y limitadas al 10% del capital social suscrito. La dirección también ha solicitado poder convocar juntas extraordinarias con una antelación mínima de 15 días.

La cita tendrá lugar en el Auditorio Acciona de Madrid el día 24 de junio en primera convocatoria y el 25 de junio en segunda, siendo previsible la celebración en la segunda jornada. La junta dará comienzo a las 12:00 y se podrá participar presencial y telemáticamente.