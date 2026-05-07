Acciona Energía impulsa un 3,1% su producción de energía hasta marzo, aunque a un precio un 24% inferior

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MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Acciona Energía alcanzó una producción consolidada de energía renovable de 6.800 gigavatios hora (GWh) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque a un precio medio de 54,6 euros por megavatio hora (MWh), un 24,1% inferior al del año pasado.

Según el último informe de tendencias de mercado remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) --que sustituye a la tradicional presentación trimestral de resultados--, el aumento en la producción se explica por el incremento del 12,6% en su negocio internacional, que consiguió contrarrestar la caída del 10,2% en España, donde se desprendió de activos hidráulicos y eólicos en 2025.

En el marco de esta estrategia de desinversión, la empresa recuerda que ya ha lanzado al mercado operaciones de venta con un alcance total de más de 1,5 GW, con el objetivo de firmar las más maduras antes de verano. Respecto a las operaciones adicionales en 2026, continúa avanzando y mantiene el objetivo de alcanzar los 1.100 millones de ingresos adicionales por estas desinversiones.

En cuanto a los precios, también se vieron afectados por el comportamiento de su mercado español, donde cayeron a niveles cercanos a mínimos históricos de 16,4 euros MWh debido a la extraordinaria hidraulicidad del periodo, por lo que la media se limitó a 54,6 euros MWh, frente a los 88,1 euros del año anterior. Su expectativa es que se mantenga en torno a los 55 euros el resto del año.

No obstante, Acciona asegura que las coberturas han atenuado parcialmente este impacto, al tiempo que defiende que los altos precios del gas europeo en el contexto de la guerra de Irán dan soporte a precios del 'pool' en España para el resto de 2026 frente a los efectos de la hidraulicidad extrema en el arranque del año.

La compañía ha mantenido sus objetivos de alcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) en su división energética de 1.200 millones de euros en 2026, lo que supondría una caída del 22,4% respecto al año 2025, y mantener la deuda neta por debajo de los 3.000 millones de euros.

Acciona también defiende en su informe que las medidas adoptadas en España como primera respuesta al conflicto son positivas, incluyendo la minoración y supresión temporal del impuesto de generación eléctrica, medidas de impulso a la repotenciación eólica y a la optimización y liberación de capacidad de red.

LA CARTERA DE INFRAESTRUCTURA CAE UN 2,8%

En cuanto al resto de negocios del grupo Acciona más allá del energético, la cartera global de Infraestructuras se situó en 28.499 millones a 31 de marzo, un 2,8% menos, y la cartera agregada --incluyendo la participación en los ingresos a generar por las concesiones que se consolidan por puesta en equivalencia-- alcanzó los 120.867 millones, un 1,1% superior.

En Inmobiliario, entregó 205 viviendas en los primeros tres meses de 2026, frente a 19 unidades el año anterior, y registró una cartera de preventas de 934 unidades, un 13,3% inferior a diciembre 2025 por las entregas del periodo y la firma de 62 unidades en preventa.

En su gestora de activos, Bestinver, los fondos ascendieron a 7.478 millones, un 2,4% inferiores a los del 31 de diciembre de 2025, afectados por la caída de la rentabilidad en marzo, en un entorno de alta volatilidad de mercado dadas las tensiones económicas y geopolíticas del momento.

INVERSIÓN DE 300 MILLONES DE EUROS

En el plano financiero, la liquidez es de 9.700 millones, incluyendo tanto el efectivo y equivalentes como la liquidez disponible y no dispuesta, con un coste medio de la deuda del 4,12%, de la que el 63% es a tipo variable.

La inversión neta llevada a cabo por Acciona durante los tres primeros meses del año ascendió a 300 millones de euros, incluyendo 170 millones de inversión bruta de Energía, 29 millones en Nordex --su participada alemana fabricante de aerogeneradores--, y aproximadamente 130 millones en Infraestructuras.

Las previsiones globales de la compañía para el conjunto de 2026 apuntan a un Ebitda entre 2.800 y 3.100 millones de euros --en 2025 fue de 3.211 millones--, a una inversión antes de rotación de activos de entre 2.200 y 2.500 millones de euros y a mantener por debajo de las tres veces la ratio de apalancamiento deuda neta/Ebitda.