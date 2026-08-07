Las acciones de Bodegas Riojanas suben un 5,1% tras ajustar los resultados de 2025 con la entrada de Vintae

Barrica de Bodegas Riojanas - BODEGAS RIOJANAS

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Bodegas Riojanas se han disparado un 5,1% en la media sesión de la jornada bursátil del viernes tras anunciar unas pérdidas de 8,6 millones de euros en 2025 después de ajustar y reexpresar los resultados del segundo semestre de 2025, coincidiendo con la reciente entrada en el accionariado de Vintae.

En concreto, los títulos de la bodega propietaria de marcas como Monte Real o Viña Albina se han anotado un alza de más del 5% pasadas las 12.10 horas, hasta marcar un precio de 1,03 euros.

El nuevo consejo de administración, presidido por el CEO de Vintae, Richi Arambarri, ha reformulado en la reunión del pasado 31 de julio las cuentas anuales individuales y consolidadas de Riojanas y de su grupo, junto con los correspondientes informes de gestión individual y consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

De esta forma, el ajuste ha mostrado la "delicada situación" en la que se encontraba la bodega, que se vio abocada a la presentación del preconcurso el pasado 24 de febrero.

Así, Bodegas Riojanas alcanzó en 2025 unas de ventas de 13,54 millones de euros, lo que supone una caída de 15,8% respecto a los 16,09 millones de 2024, mientras que el beneficio de explotación cuatriplicó sus 'números rojos', pasando de 1,66 millones de euros a pérdidas de 6,7 millones en este 2025, que recogen todos los ajustes materiales incluidos en estos nuevos estados financieros.

Vintae, que cuenta con marcas como Hacienda López de Haro, Viñedos El Pacto, Matsu o Bardos, se convirtió hace unas semanas en accionista mayoritario de Bodegas Riojanas, en una operación para recuperar la bodega centenaria de Rioja, que seguirá siendo una empresa cotizada.

De esta forma, el nuevo consejo de administración está trabajando para transparentar las cuentas, cumplir con los compromisos adquiridos con clientes y acreedores y completar una toma de control compleja, que exige poner al día todas las obligaciones formales y fiscales que la compañía tiene que cumplir con reguladores y supervisores.

En este contexto, Vintae ha inyectado 12 millones de euros para cancelar las deudas financieras y se centra en recuperar el día a día del negocio, normalizar las operaciones con clientes y proveedores e implementar cambios en la gestión que aseguren el futuro de esta casa histórica.

El nuevo presidente de Bodegas Riojanas, Richi Arambarri Pérez, ha avanzado que están valorando la posibilidad de reclamar todo tipo de responsabilidades a la anterior administración, "con el único objetivo de defender los intereses de todos los accionistas, especialmente de los minoritarios".

Los nuevos accionistas, que cuentan con bodegas como Hacienda López de Haro (Rioja), Bodega Matsu (Toro) o Bodega Bardos (Ribera del Duero), se han marcado como objetivo recuperar la esencia que convirtió a Bodegas Riojanas en una de las "grandes referencias de Rioja por sus históricos vinos finos".

Así, la nueva dirección quiere poner en valor su patrimonio vitivinícola y comercial, reforzar el posicionamiento de sus marcas en los mercados nacional e internacional y responder a las demandas de un consumidor cada vez más exigente y conocedor del vino.

Además, el nuevo consejo de administración, formado por Arambarri como presidente, Fernando Martínez Sampedro como consejero delegado e Isabel García Castellanos y Raúl Acha Salazar como consejeros dominicales, se ha comprometido desde el inicio a no tener retribución alguna mientras los resultados de Riojanas sean negativos y hasta que la compañía sea sostenible financieramente por sí misma.