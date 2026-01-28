Las acciones de Carvana se hunden en Bolsa tras las acusaciones de Gotham de haber inflado sus beneficios

Archivo - Billete de dólar sobre una bandera estadounidense. - Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de la plataforma de comercio electrónico de automóviles Carvana se hunden más de un 19% este miércoles después de que el fondo bajista Gotham City Research, conocido por cargar en el pasado contra Grifols o Gowex, haya publicado un informe en el que la acusa de cometer irregularidades contables.

Así, los títulos de Carvana caían un 19,41% en la Bolsa de Nueva York sobre las 19.30 hora peninsular española, hasta los 385 dólares (322,58 euros). La cotización de la compañía conocida por crear máquinas expendedoras de coches retrocedieron un 12% a los pocos minutos de conocerse la noticia.

Gotham ha asegurado que Carvana infló sus ganancias en más de 1.000 millones de dólares (837,9 millones de euros) durante el ejercicio 2023/2024 debido a que los ingresos dependían, en gran medida, de empresas relacionadas directamente con la misma Carvana.

"Carvana afirmó que en su año 2023/2024, dentro de su Ebitda ajustado, 325 millones de dólares [272,3 millones de euros] procedieron de firmas directamente relacionadas con Carvana, [...] un 20% del total. Estimamos que la dependencia de Carvana de las operaciones con estas empresas fue entre 2,2 y 3,5 veces mayor a la declarada, lo que es lo mismo, al menos 1.000 millones de dólares procedían directamente de estas sociedades vinculadas", ha explicado el documento.

En este sentido, Gotham ha apuntado directamente a DriveTime, dedicada a la concesión de créditos para la adquisición de coches para perfiles crediticios de alto riesgo. Esta fue fundada por Ernest García III, hijo del fundador de Carvana, Ernest García II.

"Sin la deuda de DriveTime, las ganancias de Carvana se desploman y el Ebitda ajustado no cubre los gastos por intereses", ha resumido. Gotham anticipa que el informe publicado obligará a retrasar la presentación de resultados anuales de Carvana para 2025 y que su auditor, Grant Thornton, dimitirá.