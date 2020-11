Accionistas de Abengoa subrayan que es "la primera vez" que minoritarios logran el cese del consejo de una cotizada

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los accionistas minoritarios de Abengoa agrupados en la plataforma AbengoaShares han subrayado este martes, tras logar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas haya aprobado su propuesta de cesar al consejo de administración, que "se trata de la primera vez que unos minoritarios logran forzar el cese del presidente y del Consejo de una sociedad cotizada".

"No queremos hacer más declaraciones de momento por el bien de la empresa; como siempre, reiteramos nuestra disposición a encontrar una solución consensuada con el fin de contribuir a la viabilidad y al futuro de Abengoa", ha indicado esta plataforma por medio de un comunicado.

La Junta General Extraordinaria de Abengoa ha acordado el cese de su presidente, Gonzalo Urquijo y de su consejo de administración por "una amplia mayoría del 66% del 28% del capital presente", ha explicado AbengoaShares.

En la comunicación de Abengoa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le ha trasladado que "el Consejo de Administración de Abengoa ha quedado vacante de forma temporal hasta la próxima Junta General convocada para su celebración el próximo 21 o 22 de diciembre, según se celebre en primera o segunda convocatoria".

"Hemos logrado sumar 2.200 votos, muchos más de los 1.350 agrupados en AbengoaShares", han proseguido explicando los accionistas minoritarios sobre el desenlance de la Junta General Extraordinaria de este martes.

En la reunión de este órgano se ha aprobado también la eliminación del bonus de 58 millones de euros con el que pretendía retribuirse el ya cesado Consejo Urquijo y se ha votado en contra del plan de reestructuración.

En la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el consejo de administración saliente no ha permitido votar el punto del orden del día que preveía el nombramiento de nuevos consejeros para la compañía, tarea para la que AbengoaShares tenía una candidatura de miembros que encabezaba Marcos de Quinto, ex vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola y ex diputado en el Congreso por Cs, hasta que causó baja el 21 de mayo.

"Han impedido que la mayoría del capital permita que el nuevo Consejo tome posesión", ha lamentado el socio-director de Navas&Cusí, Juan Ignacio Navas, despacho que ha asesorado a AbengoaShares.

Ante la actual situación, la plataforma informará a la CNMV de lo sucedido en la Junta Extraordinaria y ha expresado su confianza en que tras su destitución "Urquijo no tome ninguna decisión trascendental para el grupo societario".

AbengoaShares ha trasladado que Urquijo ha vuelto a negar en la Junta Extraordinaria el informe de KPMG que llevó a la compañía a la situación de preconcurso y que supuestamente justificaba su plan de restructuración.

"Estamos preocupados además porque la empresa no haya presentado aún las cuentas auditadas del 2019 como es preceptivo", ha añadido la plataforma que agrupa a los accionistas minoritarios.