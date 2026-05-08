Acerinox gana 5 millones de euros hasta marzo, la mitad que en 2025, y recorta sus ventas un 11%

Archivo - Detalle del logo de Acerinox en el edificio de su sede en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Acerinox volvió a beneficios en el primer trimestre del año tras registrar un resultado después de impuestos y minoritarios de 5 millones de euros, frente a las pérdidas de 47 millones de euros del trimestre anterior.

No obstante, en comparación con el primer trimestre de 2025, el beneficio se ha reducido a la mitad, al pasar de 10 a 5 millones de euros, afectado por la debilidad de la demanda, ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la siderúrgica se situó en 95 millones de euros entre enero y marzo, un 7% menos, tras realizar un ajuste de inventarios por valor de 25 millones de euros. El margen Ebitda se mantuvo en el 7%.

Por su parte, el Ebitda ajustado avanzó un 18% respecto al trimestre previo, hasta los 119 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) disminuyó un 14% interanual, hasta los 45 millones de euros.

La facturación de Acerinox ascendió a 1.384 millones de euros en el primer trimestre, un 6% superior a la del trimestre anterior, pero un 11% inferior a la del primer trimestre de 2025.

"El inicio de 2026 sigue estando marcado por turbulencias, volatilidad e incertidumbre (...) Los resultados de este trimestre validan nuestra estrategia de diversificación geográfica y de producto. Nos mantenemos firmes en la hoja de ruta renovada a finales de 2025, sustentada en nuestros cuatro pilares fundamentales: excelencia operativa, producto de alto valor añadido, compromiso innegociable con la sostenibilidad y disciplina y solidez financiera", ha subrayado el consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez.

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