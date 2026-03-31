ACS ampliará en un máximo de 670 millones de euros su capital para el pago del dividendo

Archivo - El presidente de ACS, Florentino Pérez (1i), durante la junta general ordinaria de accionistas 2024, en la Feria de Madrid Ifema - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de ACS ha propuesto un aumento de capital de un máximo de 670 millones de euros para atender al pago de los dos dividendos flexibles que previsiblemente entregará el próximo mes de julio y en febrero del próximo año.

Así consta en la convocatoria de la junta de accionistas de la compañía, que tendrá lugar el próximo 8 de mayo en segunda convocatoria y en la que también se aprobará, previsiblemente, la reelección del consejero delegado, Juan Santamaría, como consejero ejecutivo y de María José García Beato como consejera independiente.

Para atender los futuros dividendos, la compañía acometerá en los tres meses siguientes a la celebración de la junta una primera ampliación de un máximo de 525 millones de euros (el año pasado fue de 475 millones) y, en el primer trimestre de 2027, una segunda que no excederá de 145 millones de euros (frente a los 125 millones de hace un año).

De esta forma, el importe de las ampliaciones propuestas para el dividendo son un 11,7% superiores a las aprobadas el año pasado, ya que la ampliación propuesta ha pasado de 600 en la junta de 2025 a 670 millones de euros en la de 2026.

La primera operación estará destinada a atender el dividendo complementario de julio, que el año pasado ascendió a 1,557 euros por acción o a un nuevo título por cada 35, mientras que la segunda ampliación atenderá el pago de febrero, cuyo último reparto fue de 0,457 euros o de una acción por cada 203.

Entre el resto del orden de puntos del día figura la reelección de Deloitte como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.