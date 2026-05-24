El Gobierno descarta dejar de penalizar la prejubilación a personas con 40 años cotizados porque costaría 3.358 millones

Archivo - El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, conversando con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una sesión de control en el Senado - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha cifrado en 3.358 millones de euros el coste que supondría eliminar la penalización que actualmente se aplica a los trabajadores que deciden prejubilarse con 40 o más años cotizados antes de su edad ordinaria de jubilación, por lo que no ve adecuado adoptar esa medida.

En la actualidad, existen coeficientes reductores de jubilación para las personas que cuentan con una carrera profesional cotizada superior a los 40 años y formaciones como Podemos vienen reclamando que se eliminen. De hecho, en noviembre de 2025 se llegó a aprobar una moción en el Congreso que pedía impulsar las reformas necesarias para eliminar los coeficientes reductores.

El BNG también defiende suprimir esos coeficientes y por ello el diputado Néstor Rego registró una batería de preguntas parlamentarias para conocer por qué el Ejecutivo sigue demorando la eliminación de los coeficientes.

El Ejecutivo, mediante una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, ha expuesto que la eliminación de los coeficientes reductores de la pensión inicial en caso de jubilados anticipados actuales que acreditan carreras de cotización iguales o superiores a los 40 años supondría un incremento de gasto para el sistema de 3.358 millones de euros anuales.

Ese gasto se compone de los 1.345 millones que supondría eliminar los coeficientes para los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada voluntaria y de otros 2.013 millones para los casos de jubilación anticipada involuntaria, que según la Ley General de la Seguridad Social son aquellos asociados a un despido colectivo, la extinción por fuerza mayor, casos de violencia de género o incumplimientos graves del empresario.

COBRAN MÁS DE 2.000 EUROS

Asimismo, el Ejecutivo esgrime en su respuesta que los beneficiarios de jubilación anticipada voluntaria con carreras de cotización de cuarenta años o más tienen un coeficiente reductor medio del 11,36% y perciben de media una pensión de 2.002,58 euros mensuales. A su vez, estas personas acreditan de media 43 años y seis meses de cotización y se jubilaron de media con 63 años y dos meses.

Por su parte, los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada involuntaria perciben de media un coeficiente reductor del 18,9% y perciben de media una pensión de 2.100,42 euros mensuales. Estas personas acreditan de media 42 años y 11 meses de cotización y se jubilaron de media con 61 años y diez meses.

Con este panorama, el Gobierno ha dicho que cualquier iniciativa tendente a modificar el régimen jurídico del sistema público de la Seguridad Social, como eliminar los coeficientes reductores, deberá ser analizada y dialogada en la Comisión permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y en la Mesa del Diálogo Social.