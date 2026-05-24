El consejo de Indra nombrará previsiblemente el martes un nuevo CEO en sustitución de De los Mozos

Archivo - José Vicente de los Mozos. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Indra, que tiene previsto reunirse el próximo martes, 26 de mayo, nombrará previsiblemente a un nuevo consejero delegado en sustitución de José Vicente De los Mozos.

Por tanto, esta reunión, inicialmente prevista para el 20 de mayo, y que finalmente se retrasó, revestirá una especial importancia, dado que se saldará con el nombramiento del que será el 'número dos' de la compañía.

Tal y como apuntan fuentes próximás a la empresa, todas las posibilidades están abiertas, desde que Ángel Simón continúe como presidente no ejecutivo y se fiche a un nuevo consejero delegado con funciones ejecutivas, hasta que a Simón se le dote de funciones ejecutivas y las comparta con el nuevo CEO, siendo los dos cargos ejecutivos.

Si se diese este último caso, se repetiría la fórmula de gobernanza de la cúpula anterior, en la que Ángel Escribano era presidente ejecutivo y De Los Mozos consejero delegado igualmente ejecutivo.

EL CASO DE MURTRA SENTÓ UN PRECEDENTE

Cabe recordar que el actual presidente de Telefónica y expresidente de Indra, Marc Murtra, entró en la firma de defensa y tecnología con un cargo de presidente representativo, lo que no impidió que posteriormente fuese asumiendo funciones ejecutivas. Esta situación ya sentó un precedente del que podría ser el caso de Simón.

No obstante, sea cual sea la fórmula elegida, esta deberá ser debatida y aprobada por el consejo de administración y luego refrendada por la junta general de accionistas, que se celebrará el 30 de junio.

El actual consejero delegado, quien ostentaba todas las funciones ejecutivas de la firma, continuará ejerciendo sus funciones con el objetivo de facilitar el proceso de transición en la compañía hasta la celebración de la junta.

De los Mozos llevaba tres años, desde mayo del 2023, como consejero delegado de la firma, en los que ha conseguido que se revalorice su acción y en los que trató de impulsar la fusión con la firma de los hermanos Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que ha quedado aparcada por el momento.

La marcha de De los Mozos, presidente también del comité ejecutivo de Ifema, llega después de poco más de un mes y medio del nombramiento de Ángel Simón como presidente no ejecutivo de la firma en sustitución de Ángel Escribano.

Simón, ex consejero delegado de CriteriaCaixa, aterrizaba en Indra el día 2 de abril con un cargo representativo, sin funciones ejecutivas, para cerrar la crisis de gobernanza en la que Indra llevaba sumida varios meses.

Ya a finales del mes de abril el consejo de administración de la multinacional acordó su nombramiento como vocal de la comisión de estrategia y de la comisión delegada ejecutiva para cubrir las vacantes generadas tras la dimisión de Ángel Escribano como presidente de ambos órganos.

Tras esta decisión y una vez reunidas, tanto la comisión de estrategia como la comisión delegada ejecutiva designaron a Ángel Simón como presidente de ambas comisiones, con lo que adquiría así poder ejecutivo.

Asimismo, y tras este nombramiento, Simón ha fichado como director de asuntos públicos y de la oficina de presidencia al que era su mano derecha en Criteria, Ciril Rozman, exdirectivo de Aguas de Barcelona (Agbar) y de CriteriaCaixa.

Con el nombramiento de un sustituto de De los Mozos, Indra da carpetazo a las dudas sobre su gobernanza, tras superar la crisis generada por las presiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --primer accionista de la compañía, con un 28% del capital--, que desembocó en la dimisión de Ángel Escribano, presidente de la empresa hasta el 1 de abril.