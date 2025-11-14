Admitidas a negociación las nuevas acciones de Squirrel Media procedentes de su ampliación de capital

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas acciones de Squirrel Media, procedentes de la ampliación de capital asociada a la adquisición de Pretopay y otras sociedades especializadas en tecnología y gestión de creadores de contenido, han sido admitidas a negociación en la Bolsa española, elevando el capital social de la compañía a 95,95 millones de títulos, de los cuales el 15% corresponde a 'free float'.

La compañía española ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, con efectos del día de ayer, han sido admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona un total de 2.741.130 acciones nuevas de Squirrel Media, emitidas como consecuencia de la ampliación de capital ejecutada como contraprestación del acuerdo para la adquisición de Pretopay y otras sociedades de tecnología y gestión integral de creadores de contenido e influencers, comunicado el pasado 26 de febrero.

En concreto, Squirrel Media se ha hecho con el 100% del capital social de la empresa tecnológica estadounidense Pretopay, junto con otros activos, soluciones y desarrollos tecnológicos especializados en la representación y gestión integral de contenido digital e influencers.

Como resultado de esta transacción, Pretopay y los activos mencionados se incorporaron al perímetro consolidado del Grupo Squirrel el pasado mes de septiembre.

Así las cosas, la empresa ha indicado que dicha ampliación de capital fue aprobada por la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 24 de septiembre.