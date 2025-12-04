Aedaf avisa del mensaje "profundamente negativo" que supone aplazar Verifactu a un mes de su entrada en vigor

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha advertido este jueves del mensaje "profundamente negativo" que ha lanzado el Gobierno a la sociedad y a los empresarios por su decisión de aplazar el sistema de verificación de la Agencia Tributaria de facturas electrónicas (Verifactu) a un mes de su entrada en vigor.

Aunque la Aedaf reconoce que muchas empresas, pymes y autónomos han recibido la moratoria de Verifactu "con alivio", critica que una reforma anunciada desde hace años se vea retrasada en el último momento.

"Durante los últimos meses, miles de empresas, pymes y autónomos, guiados y asesorados en gran medida por profesionales del asesoramiento fiscal, han tratado de adaptarse a unas obligaciones cuyo alcance, funcionamiento y operativa todavía planteaban dudas relevantes para numerosos sectores y, lo que es más preocupante, incluso para la propia Administración", afirma la Aedaf en un comunicado.

Asimismo, la asociación ha subrayado que muchas de estas empresas habían realizado ya inversiones significativas para adaptar sus sistemas de facturación, contratado soluciones tecnológicas y participado en cursos de formación con la intención de cumplir puntualmente con la nueva normativa.

"El aplazamiento anunciado constituye un reconocimiento implícito de que la preparación no ha sido suficiente para garantizar una implantación ordenada, gradual y técnicamente solvente. Una modernización fiscal de la envergadura de Verifactu exige anticipación realista, evaluaciones de impacto bien diseñadas y un calendario firme que permita a empresas, profesionales y sectores económicos adaptarse con tiempo, certidumbre y conocimiento", defiende la Aedaf.

En su opinión, modificar en el último momento una obligación de tal relevancia afecta directamente a la confianza de las empresas en la estabilidad normativa y genera dudas sobre la capacidad de previsión de la política fiscal.

"En un entorno económico ya complejo, la seguridad jurídica y la claridad institucional deben ser pilares irrenunciables", sostiene la asociación.

Para la Aedaf, no se trata únicamente de un ajuste temporal, sino de una cuestión de método, pues las reformas fiscales "deben diseñarse e implementarse con rigor estratégico, con cronogramas realistas y con una interlocución eficaz con los sectores afectados".

"Sólo así es posible evitar la improvisación, asegurar una evaluación seria de los impactos -muy especialmente en pymes y autónomos- y ofrecer a las empresas una comunicación clara, coordinada y a tiempo", asegura.

La asociación ha señalado además que las empresas que han dedicado tiempo, recursos y esfuerzo en adaptarse a tiempo a Verifactu "se sienten ahora desincentivadas", mientras que quienes no han acometido la preparación necesaria "pueden percibir que esta falta de previsión resulta, en la práctica, premiada".

"Este efecto es profundamente desalentador y proyecta una señal inequívocamente negativa hacia el futuro: no se adelante, no invierta, no planifique demasiado, porque la norma puede cambiar a última hora", critica.

Por todo ello, la Aedaf insiste en la necesidad de una política fiscal "más estratégica, coherente y respetuosa" con el esfuerzo realizado por empresas y profesionales.

La asociación ha reiterado su disposición a colaborar con la Administración para asegurar que la implantación definitiva de Verifactu se realice con todas las garantías y con el tiempo necesario para que empresas, profesionales y sectores económicos puedan adaptarse adecuadamente.