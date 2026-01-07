Aena defiende subidas de tasas por debajo del 6% hasta 2031 "porque si no, no salen los números"

Archivo - El presidente y Consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, interviene durante el foro de Bloomberg "Futuro de las Finanzas: Perspectivas Económicas de España 2025", a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha asegurado que la compañía propondrá subidas de tasas aeroportuarias hasta 2031 por debajo del 6%, tras la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para un incremento del 6,44% a partir de marzo de 2026.

En declaraciones al diario Expansión recogidas por Europa Press, Lucena ha defendido la moderación de las futuras actualizaciones tarifarias para el periodo 2027-2031, insistiendo en que se mantendrán por debajo del umbral del 6%, en un contexto de fuerte crecimiento del tráfico aéreo.

El máximo ejecutivo de la gestora aeroportuaria española asegura que las tarifas deberán aumentar "moderadamente" para poder acometer el plan de inversiones récord previsto de 12.888 millones de euros para modernizar la red de aeropuertos entre 2027 y 2031.

Aunque Lucena no ha concretado la subida exacta, el alza anual en el citado quinquenio podría situarse entre el 3% y el 5% (ajustes aparte), frente a la congelación o reducción de la última década.

Lucena insiste en que a pesar del incremento, las tasas seguirán siendo "unas de las más bajas de Europa" y que la compañía tiene "muchísimo espacio" para crecer en endeudamiento.

En el nuevo contexto de inversión y más deuda, Lucena ve compatible mantener el 'pay out' actual (situado en el 80%), financiar todas las inversiones del Dora III con una combinación de capital y deuda, así como abordar alguna operación internacional, si la consideran adecuada.

Respecto a su conflicto con Ryanair, asegura que en Europa se va extendiendo un consenso de que una dependencia "excesiva" de la aerolínea irlandesa, dado su comportamiento, "no sería siempre bueno". Lucena cree que recuperar las rutas que ha abandonado la low cost será lento y defiende el modelo de gestión y de solidaridad entre aeropuertos.

El año 2025 cerró con niveles cercanos a récords históricos de resultados para la compañía, con previsiones de alrededor de 320 millones de pasajeros en la red española y cerca de 100 millones de turistas internacionales, superando las cifras prepandemia.

Para 2026, las expectativas apuntan a un nuevo máximo, impulsado por la programación de asientos por parte de las aerolíneas y la recuperación consolidada del sector. En los nueve primeros meses pasaron por las terminales de la red española un total de 247,1 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 3,9%.