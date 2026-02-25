Aena gana 2.136,7 millones de euros en 2025, un 10,3% más, y eleva el dividendo un 11,7%

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Aena registró un beneficio neto de 2.136,7 millones de euros en 2025, cifra un 10,3% superior a la de 2024, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos del gestor aeroportuario se incrementaron un 9,5% el año pasado, hasta los 6.379,2 millones de euros.

En detalle, los ingresos aeronáuticos fueron de 3.346,8 millones de euros, un 4,9% más que en 2024, mientras que los ingresos comerciales alcanzaron los 1.975,1 millones de euros, con un aumento del 11% frente a 2024. Por su parte, las ventas totales de las actividades comerciales crecieron un 8,5% respecto al ejercicio anterior.

En cuanto a las Servicios Inmobiliarios, los ingresos totales crecieron un 10,5% impulsados por los ingresos de la actividad de carga aérea, que aumentaron un 9% y de otros activos (+35,5%).

Aena ha destacado que los hangares consolidaron su papel como uno de los principales generadores de valor inmobiliario. Se han adjudicado seis parcelas para la construcción de hangares y logística, destacando en abril de 2025 el inicio de la actividad del hangar más grande de la red de Aena en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Aena avanzó un 7,8% el año pasado, hasta los 3.785 millones de euros, en tanto que el resultado neto de explotación (Ebit) totalizó 2.988,1 millones de euros, con un crecimiento del 12,2% respecto al obtenido en el ejercicio 2024.

PREVISION DE CRECIMIENTO DEL TRÁFICO DE 1,3%

El tráfico de pasajeros del Grupo Aena (España, Londres-Luton y los aeropuertos de Aena Brasil) creció en 2025 un 4,2%, hasta los 384,8 millones de pasajeros. En los aeropuertos de la red en España el incremento fue del 3,9%, hasta los 321,6 millones de pasajeros. El tráfico nacional decrece ligeramente (-0,3%) mientras que el internacional se incrementa un 5,9%.

Aena estima que el crecimiento en el volumen de pasajeros en la red de aeropuertos en España para 2026 será del 1,3%, alcanzando aproximadamente 326 millones de pasajeros.

La compañía ha informado además de que propondrá a la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el 16 de abril, la distribución de un dividendo de 1,09 euros brutos por acción con cargo al resultado del ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 11,7% respecto a la cifra de 2024.

El pago del dividendo, de ser aprobado por la junta, se realizará el próximo 27 de abril y se abonará en efectivo.

La deuda financiera neta contable consolidada del Grupo Aena se situó en 2025 en 5.509 millones de euros, frente a los 5.498 de 2024, disminuyendo la ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda del grupo consolidado a 1,46 veces, frente a 1,57 veces a 31 de diciembre de 2024.

La compañía ha resaltado que se ha producido una "sólida" generación de efectivo (caja). En concreto, el efectivo neto generado por las actividades de explotación alcanzó en 2025 los 2.787,5 millones de euros frente a los 2.746,9 millones de 2024.

El OPEX del Grupo Aena, que incluye los gastos de aprovisionamientos, personal y otros gastos de explotación, ascendió en 2025 a 2.615 millones de euros, +11,1%, frente a los 2.353 millones de 2024.

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

A finales de 2025 Aena obtuvo la mayor financiación del sector aeroportuario de Brasil: 5.700 millones de reales brasileños para modernizar 11 aeropuertos (Congonhas -en São Paulo-, Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira, Uberlândia, Uberaba y Montes Claros).

l 18 de diciembre de 2025, la sociedad dependiente Aena Desarrollo Internacional (ADI) formalizó un acuerdo para la adquisición del 51% de una nueva sociedad holding propietaria y gestora del 100% del aeropuerto de Leeds Bradford y del 49% del de Newcastle.

En 2025 Aena Internacional ha registrado cobros por importe de 395,3 millones de euros procedentes de la devolución parcial del préstamo concedido a BOAB en 2023, y de dividendos, honorarios, e intereses por préstamos, de las empresas en las que participa.