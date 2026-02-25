Lucena (Aena) tilda de "imponentes" los resultados de 2025 y destaca que es el tercer año consecutivo en récord

Archivo - Maurici Lucena, presidente de Aena - AENA / RAÚL URBINA - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha calificado este martes los resultados de 2025 como "imponentes", destacando que es el tercer año consecutivo que la compañía alcanza cifras récord de actividad y en el plano económico.

En concreto, el operador aeroportuario superó la barrera de los 2.000 millones de euros de beneficio neto por primera vez, lo que supone un aumento del 10,5% con respecto a 2024, acompañado de un alza del 9,5% en ingresos totales y un tráfico de 384,8 millones de pasajeros, que creció un 4,2%.

De cara a 2026, la previsión de pasajeros a nivel nacional es "más moderada", con un crecimiento del 1,3%, como consecuencia de lo que ha denominado como la superación del 'overshooting'. "Es normal que debido a la macroeconomía el trafico en España se desacelere", ha añadido.

Sobre el DORA III, ha insistido en la necesidad de ampliar e invertir en las instalaciones españolas, asegurando que "los aeropuertos están llenos". Para Lucena, el plan de inversión, de cerca de 13.000 millones de euros, representa un desafío "operativo" y "económico-financiero".

En su intervención, también ha hecho referencia a la comparación de la subida de los billetes de avión sobre el alza de tarifas aeroportuarias en los últimos años.

En este escenario, ha explicado que las aerolíneas lo justificaran por la escasez de aviones. "No es obligatorio subir el precio de los billetes aunque no tengas aviones", además de poner como ejemplo el del tope de precios por parte de Iberia para el trayecto entre Madrid y Barcelona.

A finales de 2025, la firma adquirió del 51% de una nueva sociedad holding propietaria y gestora del 100% del aeropuerto de Leeds Bradford y del 49% del de Newcastle. Lucena espera que estas operaciones se cierren en el mes de abril o mayo después de todas las autorizaciones necesarias. "No preevemos ningún obstáculo importante", ha remarcado.