El aeropuerto de Sídney prepara su expansión para recibir 72 millones de pasajeros anuales a partir de 2045.

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Sídney ha publicado este lunes su borrador preliminar del 'Plan Maestro 2045', una propuesta de expansión con la que prevé aumentar un 75% el número anual de pasajeros, hasta los 72 millones, además de una contribución económica de 70.000 millones de dólares australianos (39.649 millones de euros) y más de 105.000 empleos directos a partir de 2045.

En concreto, el plan se basa en una ampliación que conectará las terminales nacionales T2 y T3, creando una nueva zona en la que se reunirán bajo un mismo techo los servicios regionales, nacionales e internacionales, según un comunicado.

Así, el proyecto proporcionará hasta 12 nuevas puertas de embarque internacionales, además de dos puertas adicionales en la terminal internacional T1. También se ampliará la capacidad para las aerolíneas nacionales y regionales.

Frente al aumento estimado de pasajeros, el aeródromo espera que los pasajeros internacionales crezcan hasta los 36,4 millones anuales, mientras que los nacionales y regionales aumentarán hasta los 36,2 millones en 2045.

También se estima un crecimiento en el volumen de carga aérea, concretamente, de 1,4 millones de toneladas anuales, más del doble de los niveles actuales.

Por otro lado, el 'Plan Maestro 2045' también incluye la nueva estrategia medioambiental del aeropuerto para los próximos cinco años, que integra los objetivos medioambientales en la planificación a largo plazo. La estrategia se compromete a tomar medidas para reducir las emisiones, aumentar la resiliencia climática y operar de forma más sostenible.

Actualmente, la propuesta del aeródromo se encuentra en exposición pública, invitando al público, la comunidad local, el Gobierno, las aerolíneas y los socios del aeropuerto a que aporten sus comentarios.