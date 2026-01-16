La afiliación turística crece un 2,4% en diciembre, hasta los 2,75 millones y cierra un 2025 de récord

Archivo - Hotel, hoteles - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las afiliaciones en el sector turístico en el mes de diciembre ascienden a 2,75 millones, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Turespaña, lo que supone cerrar el año 2025 en cifras récord.

En diciembre continúa la tendencia de aumento interanual del número de afiliados que se inició en junio del 2021.

Los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 64.334 trabajadores.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para este mes creció un 2,3% interanual, el empleo turístico supone el 12,7% del total de afiliados.

En diciembre, la variación de los afiliados vinculados a actividades turísticas ha sido positiva en todas las ramas turísticas. Así, en hostelería se registra un aumento de 27.602 afiliados (9.028 en los servicios de alojamiento y 18.574 en los servicios de comidas y bebidas) mientras que en agencias de viajes se registra un incremento de 1.038 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 35.694 trabajadores.

PROSIGUE EL AUMENTO DE ASALARIADOS EN EL SECTOR.

La cifra de asalariados en el sector turístico, una de las variables utilizadas por el Ministerio para evaluar la mejora en la calidad del empleo turístico, y que representa el 81,7% del total de trabajadores afiliados en dicho sector, aumentó un 2,7% respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó tanto en agencias de viajes y operadores turísticos (1,3%) como en hostelería (1,9%), y dentro de ésta, aumentó un 2,8% en los servicios de alojamiento y un 1,7% en los servicios de comidas y bebidas.

El empleo autónomo en turismo, que representa el 18,3% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 0,8%. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 0,3%. En las agencias de viajes se observa un incremento interanual del 2,2% en el número de autónomos.

En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 66% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en tasa interanual un 1,6%.

COMUNIDAD VALENCIANA, LA QUE MÁS CRECE.

En el mes de diciembre de 2025 el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos aumentó en todas las comunidades, salvo en Extremadura.

En cifras absolutas, el mayor aumento se dio en Andalucía, mientras que en términos relativos el mayor aumento se dio en la Comunidad Valenciana (3,4%).