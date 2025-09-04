La afluencia a los centros comerciales se eleva un 2,4% en agosto en España

Archivo - El shopping resort de Zaragoza ha comenzado las rebajas - JALENO - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La afluencia a los centros comerciales españoles aumentó un 2,4% en agosto de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, según el índice mensual publicado por Sensormatic Solutions, la marca de Johnson Controls para soluciones retail.

De esta manera, el acumulado anual se situó en el 2,9%, mientras que si se comparan los últimos 12 meses (septiembre 2024 a agosto 2025 frente a septiembre 2023 a agosto 2024), el acumulado fue del 2,7%.

Por su parte, en el caso de Portugal, la visita de clientes a los centros comerciales lusos descendió un 0,9% respecto a agosto de 2024, con un acumulado anual que bajó un 0,1%.

Según datos del INE, el indicador adelantado del IPC del mes de agosto es del 2,7%, la misma cifra que la registrada en julio.

El descenso de los precios en los alimentos, la subida moderada en la electricidad, las rebajas de verano y la preparación para la 'vuelta al cole', así como la llegada de turistas nacionales e internacionales, podrían ser los motivos para explicar el aumento en la afluencia.