Un 4% de las agencias de viajes en España y LATAM capitalizan el potencial real de la Inteligencia Artificial

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa tecnológica Drimer ha publicado su primer informe 'Inteligencia Artificial en Agencias de Viajes en España y LATAM', desvelando que, a pesar del notable interés, solo el 4% de las agencias de viajes está obteniendo un beneficio real y medible de la Inteligencia Artificial (IA).

Este porcentaje se contrasta con el 46% de agencias españolas y el 40% de las latinoamericanas que ya utilizan herramientas de IA, si bien la mayoría lo hace de manera experimental y sin una estrategia definida.

El estudio subraya que las agencias que han logrado una integración estratégica de la IA registran un 50% más de eficiencia operativa, mejoras del 87% en la calidad del servicio y más del doble de conversión de búsquedas en reservas. Esto demuestra el potencial transformador de la tecnología cuando se aplica de forma coherente.

Según Carlos Sáez, CEO y cofundador de Drimer, el desafío actual no radica en si se debe adoptar la IA, sino en cómo implementarla para generar un valor tangible. "Muchas empresas limitan su uso a consultas puntuales, desaprovechando la oportunidad de transformar procesos completos y diferenciarse en el mercado", afirma Sáez.

El informe detalla que las aplicaciones más comunes de la IA en el sector van desde asistentes virtuales para atención al cliente 24/7 y la personalización de itinerarios, hasta sistemas de revenue management y motores de precios dinámicos que maximizan los ingresos. Ejemplos de éxito incluyen el asistente virtual CAT-AI de Ávoris y la plataforma de eDreams ODIGEO, donde el 72% de los usuarios recurrentes elige la primera opción recomendada por su motor de IA.

BARRERAS Y RETOS DE FUTURO.

A pesar de los beneficios, el informe advierte sobre los obstáculos que frenan la adopción plena, como la preocupación por la privacidad de los datos, la falta de talento especializado y la ausencia de una estrategia de retorno de inversión (ROI) clara. Esto ha llevado a que muchas agencias opten por proyectos piloto de alcance limitado, en lugar de una transformación digital integral.

Para América Latina, donde el 72% de las empresas ven la IA como una tecnología clave, el principal reto es acelerar el paso de la fase de experimentación a la integración total de procesos para no perder competitividad.

"La IA no viene a reemplazar el toque humano, sino a potenciarlo", concluye Sáez. "Las agencias que actúen ahora, inviertan en formación y se rodeen de socios tecnológicos confiables serán las que lideren el mercado en 2030, ofreciendo experiencias hiperpersonalizadas y más rentables".

El informe concluye que la IA es la nueva infraestructura competitiva del sector. El verdadero desafío es estratégico: ejecutar proyectos medibles, asegurar la calidad de los datos y escalar las soluciones que demuestren un impacto real en el negocio.