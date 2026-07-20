Agricultura y Datagri refuerzan su alianza para acelerar la digitalización del sector agroalimentario

Archivo - El ministro de Agricultura, Luis Planas, interviene en el Foro Datagri 2022. - MAPA - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Asociación Datagri han renovado su convenio de colaboración para organizar conjuntamente la IX edición del Foro Datagri, el principal encuentro de referencia sobre digitalización del sector agroalimentario en España.

En concreto, esta alianza, establecida en el convenio publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se enmarca en la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y del Medio Rural y en su III Plan de Acción 2024-2026, que identifica al Foro Datagri como uno de los principales espacios de encuentro entre administraciones públicas, empresas, centros tecnológicos, organizaciones agrarias, cooperativas y profesionales para acelerar la incorporación de soluciones digitales al sector.

De esta forma, el convenio contempla una aportación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 50.000 euros y una cofinanciación de la Asociación Datagri de 60.000 euros para la organización del foro.

El Foro Datagri está promovido por la Asociación Datagri, integrada por la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEAC.SV), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Cooperativas Agro-alimentarias de España y la empresa tecnológica Hispatec y cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como socio estratégico desde su primera edición.

De esta forma, el Foro Datagri 2026, que reunirá los días 18 y 19 de noviembre en Valladolid a más de 1.500 profesionales del ecosistema agroalimentario y tecnológico, se celebrará durante dos jornadas complementarias.

La primera estará dedicada al congreso, estructurado en 15 ejes temáticos que abordarán cuestiones como el dato como infraestructura del agro, la rentabilidad de las explotaciones, la gestión inteligente del agua, la ganadería digital, la ciberseguridad, la sostenibilidad certificable o el talento, analizando su impacto en la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones y en los modelos productivos y de negocio.

Mientras que la segunda jornada, el Demo Day, trasladará estos contenidos al terreno mediante demostraciones tecnológicas en vivo y casos de uso reales aplicados al campo, la industria y la logística, mostrando soluciones ya operativas en ámbitos como la automatización, la inteligencia artificial o la trazabilidad de la cadena de valor del dato entre el campo y la mesa.