La DO Cava factura 2.270 millones en 2024 y registra una caída del 13,4% en ventas

Pagés (DO Cava) alerta de que los aranceles en EEUU supondrían un impacto de 18 millones de botellas

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La DO Cava ha cerrado 2024 con una facturación de 2.270 millones de euros (100 millones menos que el año anterior) y 218 millones de botellas vendidas, que supone un descenso del 13,4% en ventas respecto a 2023, lo que el presidente de la DO, Javier Pagés, ha atribuido a una reducción de la capacidad productiva y de oferta de la DO debido a la sequía de los últimos tres años: "No hay existencias".

Lo ha dicho en un encuentro con periodistas este martes en la presentación de los resultados de 2024 en Barcelona, en la que ha explicado que las ventas de la DO han sumado 78 millones en el mercado nacional (-3,56%), una tercera parte de estas ventas correspondiente a Catalunya, y 140 millones en mercados internacionales (-18,05%).

Ha afirmado que el cava ha "revalorizado" sus ventas, bajando en volumen pero creciendo en valor, con un incremento en el mercado nacional e internacional del 7,2%, según datos de Cicana, mientras que el precio a nivel global de denominación de origen ha subido entre un 10 y un 11%.

Pagés ha resaltado la importancia de la DO Cava, con 343 bodegas y presencia en 150 países, y ha destacado su compromiso con la sostenibilidad, además de ser una "gran plataforma para crear riqueza" en el país.

MERCADO INTERNACIONAL

El mercado alemán ha sido el principal perjudicado de esta escasez del producto, con una caída de 19,9 millones de botellas: "Cada bodega tiene que descifrar cómo administrar las botellas".

Bélgica sigue siendo el principal mercado exterior, con 20,3 millones de botellas (-7,8%), seguido de Estados Unidos (-4,58%) y el Reino Unido, con 15,6 millones de botellas (-11,66%), y han destacado por un aumento en sus ventas Japón (4,66%), Países Bajos (3,96%) y Suecia 12,5 millones de botellas (0,02%).

Por categorías, los Caves ecológicos han crecido un 15,23% y han sumado 37,3 millones de botellas (17% del total), con un aumento del 13,33% de los Caves de Guarda Superior de Paratge Qualificat, que tiene previsto incrementar hasta las 11 referencias con la incorporación de un nuevo cava en 2025.

Pagés ha destacado la posición y crecimiento del Cava entre los espumosos y el vino blanco y ha resaltado la propuesta "cualitativa y de valor" que suponen los Caves entre los mejores espumosos del mundo por el método tradicional.

SECTOR DIVERSIFICADO

Preguntado por la imposición de aranceles en Estados Unidos (EEUU), Pagés ha dicho que es, textualmente, una preocupación, que supondría un impacto de casi 18 millones de botellas menos, y ha afirmado que al cava la internacionalización le importa mucho, por lo que quieren "comerciar libremente".

Ha explicado que EEUU es el tercer mercado más importante para el sector, detrás del nacional y el belga, y ha asegurado que unos aranceles que ronden el 200% del precio serían demasiado altos: "Tendríamos que ver qué hace el consumidor americano".

Aun así, ha dicho que el sector del cava está muy diversificado, con presencia en 150 países, por lo que ha instado a seguir diversificando y, si estos aranceles imposibilitan las ventas, "buscar otros mercados".

En cuanto al precio del cava en Catalunya, ha asegurado que está bastante establecido y que no se verían afectados en este sentido, aunque va subiendo debido a "una voluntad del Cava de revalorizar su producto", además de un aumento del precio medio de las materias primas.