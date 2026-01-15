Airbus entra como inversor estratégico en el fondo Nazca Aeroespacial y Defensa

Archivo - FILED - 21 October 2025, Bavaria, Wessling: The Airbus logo is displayed on an H140 helicopter at the celebration of the 55th anniversary of the air rescue service and the inauguration of the new ADAC Air Rescue Campus at the special airport in - Malin Wunderlich/dpa - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Airbus se ha incorporado como inversor estratégico al fondo Nazca Aeroespacial y Defensa Innvierte I FCR, el mayor fondo español especializado en el sector y uno de los principales de Europa, gestionado por Nazca Capital, según ha informado este jueves la gestora de fondos de capital riesgo en un comunicado.

La participación de Airbus, referente internacional en los ámbitos aeroespacial, defensa y tecnologías avanzadas, supone un respaldo estratégico de primer orden para la tesis del fondo y confirma el atractivo de su posicionamiento en un ámbito crítico para la autonomía tecnológica y la competitividad europeas, así como para el fortalecimiento de un tejido industrial más sólido y resiliente.

Nazca Capital ha indicado que la entrada de un actor industrial global como Airbus aporta una "validación significativa" sobre la orientación estratégica del fondo y su capacidad para identificar compañías con "alto" potencial tecnológico, industrial y de escalabilidad, enriqueciendo la comprensión del mercado mediante su conocimiento sectorial y perspectivas sobre tendencias emergentes.

Desde el comienzo de su comercialización a mediados de 2025, el fondo ha obtenido compromisos por un importe superior a 425 millones de euros, "reflejo del interés que está generando entre inversores institucionales y estratégicos", ha celebrado.

Este ritmo de captación, según la entidad, muestra la atención creciente del mercado hacia las tesis de modernización industrial, autonomía estratégica y tecnologías de uso dual que articulan el fondo.

NAZCA INCORPORA A MIGUEL SÁNCHEZ SAN VENANCIO

Asimismo, Nazca ha incorporado a Miguel Sánchez San Venancio como presidente del consejo asesor de defensa del Fondo Nazca Aeroespacial y Defensa Innvierte I FCR.

Sánchez San Venancio fue hasta el pasado mes de junio el director general de Seguridad Global de Telefónica tras un periodo de nueve años y antiguo alto cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El Fondo Nazca Aeroespacial y Defensa Innvierte I FCR tiene como objetivo impulsar la modernización, el crecimiento y la autonomía tecnológica de los sectores aeroespacial, defensa, seguridad y tecnologías de uso dual en España y Europa.