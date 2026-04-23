Airtificial firma el mayor contrato de su historia para fabricar 'sticks' de vuelo, de más de 16 millones

Archivo - Fábrica de Airtificial en Jerez - AIRTIFICIAL - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Airtificial ha firmado el mayor contrato de su historia para fabricar mandos de control de vuelo, 'sticks', de más de 16 millones de euros, para el programa Hürjet, el avión de entrenamiento militar avanzado que incorporará la Fuerza Aérea Española.

La empresa ha resaltado que el inicio de las entregas de estos productos supone un "paso decisivo" en su posicionamiento en Defensa, tal y como ha indicado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

Este hito se enmarca en los acuerdos de cooperación industrial anunciados entre Airbus y Turkish Aerospace en la Feria Internacional defensa y seguridad (Feindef) 2025, que sentaron las bases para la participación de la industria española.

SE SUMA A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DEL GRUPO

Esta entrega se suma a la actividad industrial del grupo, que en los últimos dos años ha superado desde la división de 'Aerospace & Defense' la fabricación de 110.000 piezas "consolidando a Airtificial como un referente" en la fabricación de componentes críticos para el sector aeroespacial civil y militar.

El contrato, firmado con Turkish Aerospace Industries (TAI), se encuadra en el desarrollo del programa Hürjet, que contempla la incorporación de 30 aviones por parte del Ejército del Aire y del Espacio español y la progresiva sustitución de otras aeronaves, a partir de 2027.

Las entregas se realizarán de forma progresiva entre este año y el 2031. "Este contrato posiciona a Airtificial como uno de los principales suministradores de mandos de vuelo en programas de nueva generación a nivel internacional", ha destacado la firma, que ha recordado que este convenio llega tras la adjudicación en diciembre de 2025 del programa Hürjet en España, liderado por la unión temporal de empresas (UTE) Airbus-TAI, para sustituir la flota F-5.

FABRICADOS ÍNTEGRAMENTE EN SU PLANTA DE SEVILLA

Los 'sticks' de vuelo se fabrican íntegramente en la planta de Airtificial Aerospace & Defense en Sevilla, "reforzando el papel de España como 'hub' industrial clave dentro de uno de los mayores programas aeronáuticos de Defensa en Europa".

"El volumen de unidades y de negocio convierte este contrato en uno de los más relevantes en la historia reciente de Airtificial en el ámbito de Defensa", ha apuntado la compañía, que ha añadido que además refuerza una relación industrial sostenida con TAI desde 2019, cuando ambas empresas iniciaron el desarrollo conjunto de la tecnología de control de vuelo para este programa.

En este sentido, Airtificial ha subrayado que es el único fabricante español y una de las pocas compañías a nivel global con "capacidad real para diseñar, industrializar y fabricar los mandos de vuelo completos".

EN LA CADENA DE UN SISTEMA QUE ESTARÁ OPERATIVO DURANTE DÉCADAS

"Los 'sticks' son un elemento crítico e indispensable para la operación del avión, lo que refuerza la diferenciación tecnológica de la compañía dentro del ecosistema aeronáutico y de defensa europeo", ha explicado, haciendo hincapié en que el programa Hürjet se traduce en "posicionamiento" para el grupo.

Desde su unidad de Aerospace & Defense, entra en la cadena de suministro de un sistema que estará operativo durante décadas, con potencial de exportación y evolución tecnológica. De hecho, este programa abre la puerta a nuevos contratos recurrentes vinculados al mantenimiento, evolución y futuras versiones del sistema.

El consejero delegado de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda, ha asegurado que "el inicio de estas entregas confirma la madurez tecnológica de Airtificial y su capacidad para escalar producción en programas estratégicos de Defensa". "Este contrato no solo aporta volumen, sino que consolida nuestra relación con TAI y refuerza nuestro posicionamiento como proveedor global en sistemas críticos de vuelo", ha afirmado.

Los 'sticks' desarrollados por Airtificial integran tecnología 'fly-by-wire' y electrónica embarcada de alta fiabilidad, capaces de operar en modos normal, sincronizado/automático y en modo de seguridad ante fallo, "garantizando la continuidad operativa y protección del sistema".

"Estos desarrollos cumplen con los máximos estándares de certificación internacional (DO178 para 'software' y DO254 para 'hardware'), lo que posiciona a la compañía en la élite de proveedores capaces de abordar el ciclo completo de ingeniería, diseño y fabricación de sistemas de control de vuelo", ha apuntado la firma, concluyendo que este nivel de certificación y complejidad tecnológica actúa "como una barrera de entrada que limita la competencia y refuerza su posicionamiento diferencial en el mercado global".