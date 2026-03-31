Airtificial ingresará 9,7 millones en dos meses tras un nuevo cierre de su operación de venta de contratos

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MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Airtificial ha formalizado un nuevo cierre de la operación de venta de contratos de servicios de ingeniería de su división 'Aerospace & Defense', que le permitirá ingresar 9,7 millones de euros entre abril y mayo de este año.

Según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este nuevo cierre le permite avanzar en el proceso que inició a finales del primer semestre de 2025 por un importe total de 18,5 millones de euros.

Este proceso, estructurado mediante cierres parciales para adaptarse a los requisitos regulatorios, técnicos y de seguridad propios del sector, ha alcanzado un grado de ejecución de cerca del 75% a cierre del primer trimestre de 2026.

"Este avance permite a la compañía seguir optimizando su estructura operativa, focalizándose en actividades 'core' de mayor valor añadido y reforzando su posicionamiento en el sector aeroespacial y de defensa", subraya la empresa.

El último cierre del acuerdo, formalizado el pasado 27 de marzo, incorpora un volumen "relevante" de contratos y recursos dentro de la operación, consolida el avance progresivo de la transacción y "refuerza el cumplimiento del calendario previsto desde su anuncio en los resultados financieros del primer semestre de 2025".

La entrada de caja asociada a la operación se está produciendo de manera escalonada, en función del cumplimiento de hitos operativos y normativos.

Incluyendo los 9,7 millones de euros que se van a ingresar entre abril y mayo de este año, el importe se eleva por ahora a 13,6 millones de euros del total previsto.

La compañía ha destacado que esta operación contribuye a la mejora del resultado de explotación, el resultado neto y el fondo de maniobra del grupo.

Airtificial prevé completar el porcentaje restante de la operación a lo largo del segundo semestre de 2026, sujeto a la evolución de determinados procesos regulatorios.