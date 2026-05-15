Alcoa urge un precio eléctrico "estable" para operar en 2027 "sin pérdidas" en San Cibrao (Lugo)

El secretario de Estado de Industria, Jordi García, y la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, participan, junto a otros representantes institucionales, en una reunión sobre Alcoa San Cibrao con presencia del comité y de la empresa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA

A CORUÑA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Alcoa ha demandado un precio eléctrico "competitivo y estable" de cara a su objetivo de operar "sin pérdidas para 2027" en la planta de aluminio de San Cibrao, en Cervo (Lugo), mientras que el comité de empresa ha pedido inversión y "fechas concretas" sobre la construcción del horno de cocción de ánodos. A su vez, Gobierno central y Xunta ven avances tras reunirse la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Viabilidad de la citada planta.

Ha sido en un encuentro que se ha prolongado durante algo más de dos horas en la Delegación del Gobierno en Galicia, con sede en A Coruña, con presencia, entre otros, del secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, además de representantes del comité y empresa.

"Esto avanza, tenemos un compromiso de todas las partes de seguir trabajando, para asegurar todo el ciclo integral de la planta y, para eso, hay que conseguir que sea viable económicamente", ha aseverado el secretario de Estado de Industria, que ha aludido al horno de cocción de ánodos, pero también a las actuaciones para incrementar la capacidad del embalse de lodos.

El secretario de Estado ha subrayado que están evolucionando "todos los puntos de compromiso", en relación al acuerdo de viabilidad, pero ha admitido que "aún hay mucho camino para que todo sea viable".

FABRICACIÓN DEL HORNO

Por su parte, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha calificado de "útil" la reunión y ha destacado el hecho de que, por primera vez, la comisión se celebre en Galicia. También ha resaltado el anuncio reciente del Gobierno central de que Alcoa recibirá 40 millones del Perte de Descarbonización para el nuevo horno de cocción, cuestión pendiente ahora de aceptar por parte de la empresa, ha precisado el secretario de Estado en relación al siguiente paso.

"Es fundamental que se acepte la subvención", ha aseverado la conselleira, que ha instado también a la empresa a que "diga los plazos para que comience la fabricación del horno". Sobre el embalse de lodos y el aumento de su capacidad, ha confirmado que se está tramitando y que se han recibido seis de los 16 informes correspondientes. "Va en tiempo y forma", ha añadido.

Ya en cuanto al ámbito energético y las necesidades de la planta a este respecto, ha trasladado su confianza en que "se alcen" las suspensiones por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a parques eólicos. Además, ha confirmado que han solicitado que se traslade al Ministerio de Transición Ecológica que se convoquen de manera inmediata permisos "para que no decaigan las declaraciones de impacto ambiental". "Eso es fundamental para abaratar los costes energéticos", ha añadido.

DEMANDAS DEL PERSONAL

Sobre la situación en la planta, que en abril completó el rearranque de todas sus cubas tras la parada de electrólisis que comenzó en enero de 2022 y que duró dos años, y las demandas de los trabajadores, el vicepresidente del comité de empresa, Alejandro Martínez, ha pedido el cumplimiento del acuerdo de viabilidad por parte de la empresa, con fechas concretas de construcción del horno de cocción.

"Y que la Xunta de Galicia apruebe la cuota 110 y que haya una consignación de ese dinero, igual que se hizo en la cuota 104 para garantizar el futuro", ha asegurado sobre el proyecto de recrecido de cara al vertido de los lodos. De este, ha aseverado que lo necesitan para "garantizar la producción".

Así lo ha trasladado antes de la reunión y después de la misma en la que ha pedido "máxima celeridad" en relación a esta cuestión e inversiones. "Después de 14 meses sin reunión de seguimiento, que tenía que ser trimestral, Alcoa viene a la mesa sin fechas, no nos valen los compromisos, nos valen los hechos", ha sentenciado.

ALCOA, MARCO ESTABLE ELÉCTRICO

A través de un comunicado, la compañía insiste en que "se mantiene centrada en su objetivo de que el complejo pueda operar sin pérdidas para 2027, de manera estable y priorizando la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras".

"Teniendo en cuenta las significativas pérdidas financieras en la refinería, Alcoa ha insistido, una vez más, en lo esencial, que es obtener un marco de precios de electricidad para San Cibrao que sea competitivo y estable", señala sobre su postura en la reunión.

Además, recuerda al comité de empresa "que sigue pendiente su confirmación para la liberación de 15 millones de dólares del fondo de garantía, asociados a los costes de rearranque completados el pasado mes de abril". Mientras, insiste en su compromiso "de seguir trabajando de manera responsable en el futuro de las operaciones.