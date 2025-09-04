Aldi abrirá cuatro nuevas tiendas en septiembre y contratará a más de 300 personas en el último trimestre

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aldi ha acelerado su plan de expansión en España con la apertura de cuatro nuevos supermercados durante este mes de septiembre, que se ubicarán en Mallorca, Vizcaya y Madrid, según ha informado este jueves en un comunicado.

En concreto, la compañía inaugurará tiendas en Felanitx (Mallorca), en Berango y Barakaldo (Vizcaya), y en Madrid, reforzando así su presencia en zonas estratégicas y acercando su propuesta de productos de calidad a precios bajos al mayor número de hogares.

Cada nuevo establecimiento contará con más de 1.000 metros cuadrados de sala de ventas y un surtido completo en el que 9 de cada 10 productos son de marca propia y 8 de cada 10 de origen nacional, garantizando así la mejor relación calidad precio en su oferta.

Estas aperturas, junto a las que se harán hasta final de año, también se traducen en generación de empleo.

En este contexto, las tiendas que se inaugurarán entre septiembre y diciembre supondrán una contratación directa de más de 300 trabajadores y trabajadoras en todo el país.

Con todo, Aldi está llevando a cabo un sólido plan de expansión en España, con el objetivo de ofrecer a más familias productos de calidad a precios ajustados.

Antes de que finalice 2025, la compañía prevé abrir cerca de 20 nuevos supermercados, unos planes que le llevarán a superar los 480 establecimientos en el país.