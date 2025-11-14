La alemana Allianz gana 8.111 millones de euros hasta septiembre, un 8,7% más, y eleva previsiones

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora alemana Allianz obtuvo un beneficio neto atribuido de 8.111 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa un avance del 8,7% en comparación con su resultado del mismo periodo del ejercicio precedente.

La empresa contabilizó entre enero y septiembre un beneficio operativo de 13.077 millones de euros, cantidad un 10,4% por encima de la registrada un año antes.

Por su parte, la cifra de negocio de Allianz se situó en los 141.200 millones de euros, un 5,5% más, tras incrementarse en un 5,6% los ingresos de la división de vida y salud hasta los 68.700 millones de euros.

Asimismo, la sección de no vida brindó 66.900 millones de euros, un 5,6% más también, y el área de gestión de activos creció un 3,6%, hasta los 6.000 millones de euros. La consolidación de operaciones detrajo 500 millones de euros.

Ya solo en el tercer trimestre, las ganancias ascendieron a 2.847 millones de euros y la facturación a 42.800 millones de euros, esto es un 15,2% más y un 0,1% menos en términos interanuales, respectivamente.

"Allianz ha vuelto a obtener unos resultados récord, un logro que ha sido posible gracias a los excepcionales niveles de confianza en la marca, fidelidad de los clientes y motivación de los empleados", ha afirmado el consejero delegado de Allianz, Oliver Bäte.

La multinacional ha mejorado sus previsiones para el ejercicio completo, por lo que, ahora, anticipa un beneficio operativo mínimo de 17.000 millones de euros, con un margen de variación de, más o menos, 1.000 millones de euros.

También ha recordado que el programa de recompra de acciones de 2.000 millones de euros anunciado el 27 de febrero concluyó con éxito el pasado mes de septiembre.