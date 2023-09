La alianza de Ginos con Too Good to Go evita el desperdicio de más de 5 toneladas de alimentos en cuatro meses

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alianza de Ginos y Too Good to Go ha conseguido evitar el desperdicio de más de 5 toneladas de alimentos en apenas cuatro meses y se ha evitado la emisión de más de 13.700 kilos de CO2eq, según han informado ambas compañías.

En el marco de esta alianza, Ginos ofrece packs sorpresa, originalmente valorados en 15 euros, que se pueden conseguir por 4,99 euros. Estos paquetes contienen una variedad de platos, incluyendo pasta, pizzas, entrantes y postres, y cambian cada día en función del excedente que hayan tenido los restaurantes.

En concreto, la prueba piloto de esta colaboración comenzó en mayo de 2023 cuando diez establecimientos de Ginos se unieron a la app Too Good To Go.

Actualmente, ya son 86 los restaurantes de la marca en los que se pueden adquirir estos packs sorpresa a través de Too Good To Go. Además, ambas marcas tienen el objetivo de que en las próximas semanas su colaboración se expanda al resto de establecimientos de la cadena de restaurantes.

La alianza entre Ginos y Too Good To Go se suma a la iniciativa de otras marcas de Alsea en España, como VIPS y Domino's Pizza, que también colaboran activamente con la aplicación.

El director general de Ginos, Paco Páez, ha declarado que están deseando continuar este viaje y trabajar en estrecha colaboración con Too Good To Go, así como con otras marcas de Alsea en España, para marcar la diferencia en la lucha contra el desperdicio alimentario y hacer del mundo un lugar mejor para las generaciones futuras.

Por su parte, la directora de Too Good To Go en España, Marie Lindström, ha expresado que les llena de emoción que Ginos se una a su comunidad de establecimientos comprometidos en la reducción del desperdicio de alimentos a través de su aplicación.