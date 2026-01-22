Almirall obtiene 16,8 millones del CDTI para proyectos de I+D en dermatología médica

Centro de I+D de Almirall - ALMIRALL

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Almirall ha recibido dos ayudas con un importe total de 16,8 millones de euros por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI Innovación), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, para impulsar diversos proyectos de I+D en dermatología médica.

Del total concedido, 12,5 millones de euros se destinarán a un ensayo clínico adaptativo de fase II de un anticuerpo monoclonal anti-IL-1RAP para el tratamiento de la hidradenitis supurativa, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, ha informado la compañía en un comunicado este jueves.

Almirall completó en 2025 los estudios de fase I, tanto de dosis única como de dosis múltiples ascendentes, en voluntarios sanos, y los resultados se presentaron en el congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV), celebrado en septiembre.

Los 4,3 millones de euros restantes se destinarán a la evaluación de la eficacia de un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de enfermedades dermatológicas autoinmunes.

El R&D Portfolio and External Relations, Executive Director en Almirall, Marc Soriano, ha destacado que esta financiación supone "un impulso para reforzar la investigación en dermatología médica" de la empresa, especialmente en el avance de las primeras fases clínicas de las soluciones terapéuticas que desarrolla.