El alquiler turístico representa solo el 1,24% del parque residencial en España, según GuestReady

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MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El parque de viviendas turísticas en España se sitúa en 329.764 unidades, lo que representa el 1,24% de los 26,6 millones de inmuebles que componen el mercado residencial nacional.

Según un análisis de la gestora GuestReady a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, estas cifras confirman que el alquiler de corta estancia es un factor minoritario dentro de un problema habitacional que la compañía califica de "estructural".

El informe destaca que en julio de 2025 el Registro Único de Arrendamientos de corta duración contabilizó 255.172 solicitudes, apenas el 0,96% del parque total.

Ante estos datos, la firma reclama ampliar el debate sobre la vivienda y evitar "diagnósticos simplificados", subrayando que la actividad se encuentra fuertemente concentrada: Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares aglutinan el 82,5% de las solicitudes turísticas.

En el segmento del alquiler de temporada, la concentración es aún más acusada, con Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana concentrando el 85% de la demanda.

GuestReady defiende que esta disparidad territorial invalida las regulaciones uniformes y exige marcos normativos proporcionales que distingan entre el uso puramente vacacional y la media estancia vinculada a la movilidad laboral y el desplazamiento de profesionales.

Desde una perspectiva macroeconómica, la compañía recuerda que el turismo aportó el 12,3% del PIB en 2023 y generó ingresos por valor de 126.282 millones de euros el pasado año.

En este contexto, abogan por una "profesionalización y trazabilidad" del sector para garantizar la seguridad jurídica de propietarios y comunidades, permitiendo compatibilizar la protección del acceso a la vivienda con una actividad económica que en 2024 alcanzó el récord de 93,8 millones de turistas internacionales.