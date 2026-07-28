Amancio Ortega eleva sus activos inmobiliarios en Reino Unido a más de 3.000 millones de euros, un 10,8% más

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Edificio 'The Post Building' En Londres - THE POST BUILDING - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La filial británica de Pontegadea, 'Pontegadea UK LTD', cifraba en 2.654,5 millones de libras (3.160 millones de euros al tipo de cambio actual) el valor de sus activos inmobiliarios en 2025, un 10,8% más, según las cuentas anuales depositadas en el registro oficial de empresas y sociedades británico.

El valor de las propiedades de inversión de la sociedad a 31 de diciembre de 2025 ascendía a 2.700,3 millones de libras (3.158 millones de euros), un 12,8% más, y se ha determinado sobre la base de la tasación realizada a 30 de septiembre de 2025 por un tasador independiente.

Amancio Ortega compró al menos dos activos reportados en Reino Unido en 2025 a través de Pontegadea, como un centro logístico alquilado a Amazon por un importe de 81 millones de libras (92 millones de euros), a unos 13 kilómetros del puerto de Liverpool.

El mismo año, Pontegadea cerró la adquisición del 49% de la empresa portuaria y logística de Reino Unido PD Ports a Brookfield Asset Management, cuyo importe no fue desvelado, según los registros de Europa Press.

Asimismo, la filial británica de Pontegadea contaba con 166 contratos de arrendamiento en 2025 firmados a un plazo de entre 5 y 25 años.

PONTEGADEA UK GANÓ 81,9 MILLONES DE EUROS, UN 110,5% MÁS

En concreto, la filial británica de Pontegadea elevó su beneficio anual hasta 70,1 millones de libras (81,9 millones de euros), frente a los 33,3 millones de libras (38,5 millones de euros) que obtuvo en 2024, lo que supone prácticamente duplicar sus ganancias en un año (110,5%).

En cuanto a los ingresos, la filial británica percibió 129,2 millones de libras (150 millones de euros), un 12% más. El beneficio fue de 91,7 millones libras antes de impuestos (107,1 millones de euros).

ORTEGA CERRÓ AL MENOS DIEZ COMPRAS POR MÁS DE 1.655 MILLONES EN 2025

El fundador de Inditex cerró al menos diez adquisiciones inmobiliarias valoradas en más de 1.655 millones de euros en 2025, culminando el año con la compra del edificio en Vancouver de 680 millones, donde refuerza su papel como casero de Amazon, según los cálculos de Europa Press.

Entre las compras destacadas de ese año figura el Sabadell Financial Center, inmueble que alberga las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, adquirido por 274,4 millones de dólares (unos 236 millones de euros). Ortega invirtió también en dos hoteles en 2025: uno en París valorado en 97 millones de euros y otro en Ámsterdam por 85 millones.

En cuanto a las compras realizadas en Reino Unido, la capital inglesa alberga algunas algunas de las propiedades más caras de Ortega, como el edificio The Post Building, adquirido en 2019 por 700 millones de euros. El inmueble se encuentra cerca de Oxford Street, y es la sede de la consultora McKinsey & Company.

Asimismo, Pontegadea es propietaria del Adelphi Building, adquirido en 2018 por 680 millones de euros. Este edificio es la sede del prestigioso semanario británico 'The Economist', ubicado en la calle John Adam Street. Actualmente, también alberga oficinas de BlackRock, Spotify y Shiseido.

De esta forma, Londres se ha convertido en una de las ciudades favoritas de Ortega para invertir, con cerca de 14 activos inmobiliarios valorados en conjunto en más de 4.200 millones de euros, según los cálculos realizados por Europa Press.