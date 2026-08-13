Chocó, la región más pobre de Colombia: así es la desigualdad que deja al descubierto el terremoto

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Chocó, epicentro del terremoto que ha dejado hasta el momento 265 muertos en Colombia, es la región más pobre del país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que ha publicado una radiografía de la pobreza monetaria en Colombia.

Quibdó, capital del departamento, fue en 2025 la capital más pobre, con un coeficiente de Gini de 0,555 puntos (0,531 puntos a nivel nacional) y una incidencia de pobreza monetaria del 61,7%, siendo la única ciudad que experimentó un aumento de pobreza monetaria en Colombia, con un incremento de 2,1 puntos porcentuales respecto al año anterior, según los datos del DANE.

El terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter este lunes en el municipio de San José del Palmar, ha puesto de manifiesto la situación de pobreza que atraviesa la región y su desigualdad respecto a otras regiones que también experimentaron el terremoto como la vecina del Valle del Cauca, cuya capital, Cali, bajó su pobreza al 19,7% y en Caldas, la capital Manizales la redujo al 13,2%.

En esta línea, Quibdó y Pasto fueron las únicas ciudades que registraron un aumento en la incidencia de pobreza monetaria extrema. En Quibdó, este indicador pasó de 29,7% en 2024 a 32,5% en 2025. En Cali este indicador es del 6% en el mismo ejercicio y en Manizales del 2,5%.

DOS COLOMBIAS DIFERENTES

Expertos del DANE explicaban que en el Chocó es casi imposible contar con alumbrado público y sistema de alcantarillado. Además, destacaban que en la región se utiliza principalmente la red fluvial, y que no hay suficientes vías para hacer infraestructuras.

Estas diferencias han sido clave en la respuesta inmediata del Gobierno durante las primeras 72 horas tras el terremoto, ya que gracias a la infraestructura ha sido posible llevar ayuda por tierra a las ciudades más afectadas del Eje Cafetero, como Manizales y Pereira, a diferencia de Chocó en donde es más difícil el acceso.

Asimismo, los expertos del DANE señalaban que en el Chocó las condiciones de las viviendas son "muy precarias, muy malas", explicando que hay muchos inmuebles que no tienen el suelo revestido y que puede ser de tierra, y las paredes pueden ser tablas de madera en lugar de ladrillos.

LOS SEIS ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS DE COLOMBIA

Una forma que tiene el gobierno de Colombia para medir la desigualdad es un modelo de estratos socioeconómicos. La ley de la estratificación de 1994 es hoy en día uno de los indicadores más útiles para inferir el nivel de ingresos en los hogares como consecuencia de la alta informalidad laboral, superior al 54,2% a nivel nacional, según ha explicado el DANE.

El instituto estadístico diseñó una metodología para estratificar las viviendas que se basa en criterios físicos de los inmuebles y no tiene en cuenta la información de los ciudadanos que habitan en ellos como su nivel de ingresos.

Las viviendas de Colombia se clasifican en seis estratos socioeconómicos. Cada alcaldía divide su ciudad correspondiente en seis niveles: el '1' es "bajo-bajo" (los inmuebles más inestables en donde vive la población más vulnerable), el '2' es "bajo", el '3' es "medio-bajo", el '4' es "medio", el '5' es "medio-alto" y el '6' es "alto", según explicaba el DANE.

En departamentos como el Chocó, "todas las viviendas son tan precarias que corresponden al nivel uno sin excepción", según explicaron a Europa Press.

Sin embargo, el nivel más bajo en el Chocó no está en las mismas condiciones que el estrato 1 en Bogotá, ya que en la parte más baja de la capital al menos hay alcantarillado y alumbrado público, algo "casi imposible en Chocó". "Si existiera un estrato cero, que no lo hay, pero si existiera, probablemente tendría que ser en esa zona", explicaba el instituto estadístico.

Los estratos se determinan por aspectos físicos como acabados, tamaño y materiales de construcción. Asimismo, la ley solo considera los inmuebles residenciales, excluyendo los comerciales, industriales o institucionales.