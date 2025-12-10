Ametic crea una comisión de Defensa para apoyar la cadena de valor y el desarrollo de una industria dual

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ametic, la patronal de la industria digital en España, ha creado una comisión de Defensa para, entre otras cuestiones, apoyar la consolidación de la cadena de valor del sector y el desarrollo de una industria de carácter dual, es decir, de uso civil y militar.

Según ha informado la entidad en un encuentro con la prensa, el objetivo de esta nueva comisión es apoyar a la industria en un momento marcado por el incremento de los fondos destinados a defensa debido al contexto geopolítico actual.

Una de las ideas con las que nace esta nueva comisión tiene que ver con facilitar la relación entre empresas para impulsar la introducción en la cadena de valor del sector de la defensa a compañías de corte tecnológico que puedan aportar capacidades de tipo dual, por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad, entre otros campos de actividad.

En la nueva comisión participarán en torno a 90 de las alrededor de 300 empresas asociadas a Ametic, es decir, casi un tercio del total.

Entre las empresas de defensa o con vínculos con el sector que ya forman parte de Ametic destacan Airbus, Indra, GMV, Aicox, CT Ingeniería o Funditec, entre otras.