Archivo - El presidente de Indra, Ángel Escribano. - INDRA - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ángel Escribano no tiene intención de dejar la presidencia de Indra, según han confirmado a Europa Press fuentes al tanto de la situación ante las informaciones conocidas este martes sobre la supuesta intención del Gobierno de impulsar su relevo al frente de la compañía de defensa y tecnología.

En este contexto, dichas fuentes han afirmado que el directivo no se ha reunido ni ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del Gobierno o de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --el mayor accionista de Indra con una participación del 28%-- sobre este particular.

Además, las mismas fuentes explican que Escribano cuenta con el apoyo tanto "del consejo de administración como de los accionistas", que el pasado mes de junio respaldaron con un 98,49% de consenso la ratificación y reelección de Ángel Escribano como presidente de la compañía, así como el proyecto de la firma.

Asimismo, las mismas fuentes indican que el directivo también cuenta con el beneplácito de los distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionario de la firma, como Amber o Third Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) saliese adelante.

FLUCTUACIÓN BURSÁTIL

Las informaciones publicadas este pasado martes sobre el posible relevo de Ángel Escribano al frente de la empresa provocaron que sus acciones cerrasen la sesión bursátil del martes con un descenso superior al 4%, después de haber llegado a retroceder casi un 9% durante la mañana, lo que se interpretó como "un rechazo" del mercado a la posible salida de Escribano, según apuntan las mencionadas fuentes.

Los títulos de Indra repuntaban este miércoles un 2,45% a las 11.20 horas, hasta los 58,5 euros.

El supuesto interés del Gobierno en relevar a Ángel Escribano de su cargo se produce en pleno análisis de una posible operación entre Indra y EM&E, que ha generado reticencias en el Ejecutivo al poder implicar un conflicto de interés, dado que EM&E posee un 14,3% del capital de Indra y es su segundo mayor accionista. Además, Javier Escribano, hermano del presidente de Indra, forma parte del consejo de administración de la tecnológica en representación de EM&E.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la decisión sobre si el presidente de Indra, Ángel Escribano, continuará al frente de la firma corresponde al consejo de administración de la compañía.

"Este tipo de decisiones, como bien sabe, le corresponden a los órganos de gobierno de la empresa", señaló el titular del ramo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión.

Por el momento, Indra no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, pero cabe recordar que cuando el pasado mes de febrero también surgieron rumores sobre la continuidad de Ángel Escribano en el cargo, entonces sí remitió un comunicado en el que negaba que se le hubiese pedido la dimisión como presidente de la empresa.

"Quiero ser claro: nadie ha pedido mi dimisión ni hay ningún proceso en ese sentido", subrayó en ese momento el directivo. Asimismo, negó que hubiese sido convocado por el Gobierno a una reunión para discutir una posible renuncia.

Ese día las acciones de Indra fluctuaron al compás de los rumores: cayeron con fuerza cuando se informó de un posible relevo al frente de la compañía y se recuperaron con la misma intensidad cuando llegó el desmentido.