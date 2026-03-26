Los carburantes contienen sus subidas, pero será la Semana Santa con el diésel más caro de la historia

Evolución del precio de los carburantes - EPDATA

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de los carburantes ha contenido esta semana sus subidas con respectos a los niveles totalmente disparados de las últimas semanas, a rebufo del conflicto bélico en Oriente Próximo, que estalló hace casi un mes y no ha parado desde entonces de tensionar la cotización del crudo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, aunque no evitará que esta sea la Semana Santa con el precio medio del litro de diésel más caro de la historia, a pesar de las medidas fiscales del Gobierno.

Este viernes arranca la operación especial de tráfico de Semana Santa, que se prolongará hasta el próximo 6 de abril, y en la que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 17 millones de desplazamientos, en una de las fechas con mayor movimiento de vehículos del año.

Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press, el precio medio del litro de gasóleo ha repuntado esta semana un 2,55% con respecto a la pasada, hasta los 1,883 euros, mientras que el de la gasolina se ha encarecido un 1,46%, hasta los 1,733 euros.

Estos incrementos semanales son claramente menores a los de estas últimas semanas, cuando se han llegado a disparar en dobles digitos, aunque ambos carburantes han proseguido con esa tendencia al alza y han sumado su décima semana de subidas.

De esta manera, el precio medio del litro de diésel se sitúa en su nivel máximo desde mediados de noviembre de 2022, mientras que en el caso de la gasolina habría que retroceder hasta principios de octubre de 2023 para encontrar unos precios superiores.

Aún así, estos precios no reflejan todavía las medidas fiscales que aprobó el Gobierno el pasado viernes para contener los precios de los carburantes ante la crisis por el conflicto en Oriente Próximo, ya que el Boletín Petrolero de la UE publica semanalmente los precios medios de consumo de la gasolina y el gasóleo, reflejando la media de la semana anterior, lo que genera un ligero decalaje en los datos publicados.

El Ejecutivo, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobó una reducción al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, para contrarrestar el incremento de esta materia prima en los mercados internacionales tras las subidas del precio del petróleo por situaciones como el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Esta alivio fiscal no fue de todas maneras efectivo en los surtidores hasta el pasado domingo.

BAJADA POR MEDIDAS DEL GOBIERNO.

De hecho, la medida sí que ha tenido su efecto ya que el precio medio de litro de gasolina en la Península y Baleares se situaba en los 1,587 euros este martes, mientras que el del diésel era de 1,789 euros, según los datos del comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la evolución de los precios diarios en estaciones de servicio.

Estos precios son sensiblemente inferiores a la media de 1,969 euros que registraba el gasóleo y de 1,819 euros de la gasolina el pasado sábado, día antes de aplicarse el alivio fiscal.

No obstante, a pesar de esta bajada, el precio medio del litro de diésel registra su nivel más alto a las puertas de una Semana Santa, superando la de 2022, cuando se situó entonces en una media de 1,647 euros -gracias a la bonificación de 20 céntimos por litro que estaba vigente entonces por la crisis por la guerra en Ucrania-.

En el caso de la gasolina, si se tiene en cuenta los datos del Boletín Petrolero de la UE de esta semana, sería también el nivel más alto en una Semana Santa, aunque ya en el surtidor se nota esa rebaja y el precio medio actual es inferior a los 1,613 euros en esas fechas de 2022.

Igualmente, estos movimientos al alza, por decima semana consecutiva, han reafirmado también el 'sorpasso' del diésel con respecto a la gasolina, algo que no se veía desde el estallido del conflicto en Ucrania, y ya la diferencia en el precio medio de ambos carburantes es de 15 céntimos.

Este mayor repunte en el precio del gasoil frente a la gasolina se debe, principalmente, a la dependencia de Europa de las importaciones de diésel, ya que el Viejo Continente cuenta con un déficit de este combustible, que, además, es surtido, en gran parte, de Oriente Próximo. De esta manera, su cotización internacional hace que se haya 'comido' la ventaja fiscal que tiene el diésel en España.

LLENAR EL DEPÓSITO DE DIÉSEL, 19 EUROS MÁS CARO QUE EN 2025.

Teniendo en cuenta los precios medios a este pasado martes, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 98,39 euros, unos 19,14 euros más que a las puertas de la Semana Santa de 2025, cuando ascendía a unos 79,25 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 87,28 euros, unos 3,85 euros más que para esta festividad el año pasado, cuando superaba los 83,43 euros.

De todas maneras, ambos carburantes se mantienen todavía lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal. Por ello, y ante la situación de volatilidad que vive el crudo ante la incertidumbre tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo, las subidas en los surtidores podrían proseguir en las próximas semanas.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,881 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,920 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,034 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,042 euros.