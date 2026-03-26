El INE confirma que el PIB creció un 2,8% en 2025 tras acelerarse un 0,8% en el último trimestre

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%, la mayor tasa trimestral de todo el ejercicio, según los datos de Contabilidad Nacional publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que, coinciden, en ambos casos, con los avanzados a finales de enero.

La demanda nacional contribuyó con 3,6 puntos al crecimiento del 2,8% de 2025, dato tres décimas superior al del año anterior. Por su parte, la demanda externa restó siete décimas, lo que supuso nueve décimas menos que 2024.

Por su parte, el repunte trimestral del PIB en el último cuarto de 2025 se vio impulsado exclusivamente por la demanda interna, que aportó nueve décimas al crecimiento, frente al comportamiento del sector exterior, que restó una décima al avance de la economía española en la recta final de año. El gasto en consumo creció, pero menos que en el trimestre previo, mientras que la inversión aceleró su avance trimestral al 2,4%.

El Ministerio de Economía ha destacado que la tasa trimestral del 0,8% lograda en el último cuarto de 2025 es "la más alta de todo el ejercicio" y marca un avance del 1,1% como punto de partida para 2026.

Asimismo, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha subrayado que el crecimiento de la economía española en un 2,8% durante 2025 reafirma a España "como líder entre las economías avanzadas por segundo año consecutivo", creciendo el doble que la eurozona.

"El crecimiento descansa sobre bases sólidas: el consumo de los hogares avanzó un 3,3% en el conjunto de 2025, sostenido por la creación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo de las familias. La inversión mantuvo un dinamismo notable: la formación bruta de capital fijo creció un 5,8% en 2025, con especial fuerza en la inversión en construcción (+5,2%) y en bienes de equipo (+7,4%)", ha resaltado Economía.

El Ministerio ha resaltado además otros dos datos: en el sector exterior, las exportaciones de servicios no turísticos crecieron un 11,1% en 2025, "reflejo de la progresiva modernización del tejido productivo español", y la productividad por hora trabajada aumentó un 0,7%, "corroborando un ciclo de crecimiento inédito en el que la creación de empleo récord va acompañada de ganancias de eficiencia, otra señal de la modernización de la economía".

El PIB a precios corrientes se situó en 1.687.152 millones de euros en el conjunto de 2025, un 5,8% superior al de 2024.

CRECIMIENTO INTERANUAL DEL 2,7%

El INE ha informado además de que el crecimiento interanual del PIB se situó en el cuarto trimestre en el 2,7%, una décima más de lo avanzado a finales de enero pero tasa similar a la del trimestre previo. La demanda nacional contribuyó con 3,5 puntos al crecimiento interanual del PIB, en tanto que la externa restó ocho décimas.

En concreto, el gasto en consumo final se aceleró una décima respecto al trimestre anterior, al crecer un 3% interanual, con el consumo los hogares creciendo un 3,1%, tasa similar a la del trimestre anterior. Por contra, gasto público aceleró una décima, hasta el 2,5%, mientras que la inversión moderó su crecimiento 1,2 puntos, hasta el 6,4%.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))